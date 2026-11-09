Chilpancingo se queda sin paso: Protestas bloquean la Autopista del Sol y avenidas

Imagen de la autopista del sol, donde este lunes hubo distintas manifestaciones (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

El cierre de la Autopista del Sol, bloqueos en vialidades principales, toma de oficinas gubernamentales y marchas de distintos sectores sociales desquiciaron este lunes Chilpancingo, Guerrero.

¿Qué exigían los inconformes en Guerrero?

Desde temprana hora, cientos de habitantes de la localidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, bloquearon los carriles centrales de la Autopista del Sol y los laterales del bulevar Vicente Guerrero para exigir la dotación de 400 hectáreas de terreno que permitan reubicar a su población, luego de los daños ocasionados por fenómenos naturales desde hace varios años.

A esta movilización se sumó un grupo de habitantes del municipio de Ahuacuotzingo, quienes se instalaron frente al Palacio de Gobierno para demandar la asignación de maestros en sus comunidades.

En la zona sur de Chilpancingo, pobladores de Mexcalcingo, municipio de Chilapa, realizaron otro bloqueo para solicitar a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que agilice los trámites para la asignación de docentes en tres planteles educativos de esa localidad.

Por otra parte, más de 300 integrantes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon para exigir el pago de estímulos por años de servicio, entrega de nombramientos y solución a diversas demandas laborales que, señalaron, continúan sin respuesta de las autoridades educativas.

Los docentes partieron de las oficinas sindicales ubicadas al sur de la ciudad y avanzaron por el paseo Alejandro Cervantes Delgado hasta llegar al Auditorio Sentimientos de la Nación.

Tras ese recorrido, una comisión de manifestantes sostuvieron una reunión con el titular de la SEG, Ricardo Castillo Peña.

También, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una marcha sobre los carriles centrales de la Autopista del Sol, en dirección de norte a sur, lo que se sumó a las afectaciones a la circulación vehicular, en diferentes puntos de la capital guerrerense.

A estas movilizaciones se agregó la toma de las oficinas del Instituto Guerrerense para la Atención de Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), encabezada por el diputado de Morena, Juan Valenzo Villanueva, junto con un grupo de adultos mayores que exige el pago cuatro meses de pensiones atrasadas.

La coincidencia de estas protestas provocó afectaciones en distintos puntos de Chilpancingo, con complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público, en una jornada marcada por las exigencias de atención a demandas sociales, educativas y laborales