‘Les caen por sorpresa’ a Los Pulido; Capturan a tres presuntos líderes criminales en Michoacán

En Michoacán, elementos de las fuerzas armadas detuvieron a tres integrantes de la célula delictiva Los Pulido.

Un operativo de fuerzas federales realizado este jueves 29 de octubre en Coahuayana, Michoacán, derivó en la detención de al menos tres integrantes de Los Pulido, una organización criminal vinculada con las disputas territoriales en la región Costa-Sierra del estado.

Según medios locales, los detenidos serían integrantes e incluso posibles cabecillas de esta agrupación delictiva, cuya presencia ha sido relacionada con actividades criminales en los municipios de Aquila y Coahuayana.

Los primeros reportes señalan que la intervención estuvo dirigida contra cuatro objetivos prioritarios de las autoridades federales. Sin embargo, hasta el momento se tiene conocimiento de tres personas detenidas, quienes habrían sido trasladadas a la Ciudad de México en un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar).

Habitantes de Coahuayana reportaron que la aeronave sobrevoló la cabecera municipal alrededor de las 05:30 horas. Según los informes disponibles, los detenidos fueron llevados primero a Morelia y posteriormente a la capital del país.

Hasta ahora, las autoridades federales no han dado a conocer oficialmente las identidades de las personas capturadas ni los delitos que se les imputan.

¿Quiénes son Los Pulido?

Los Pulido son una agrupación familiar identificada en 2020 como una célula relacionada con Cárteles Unidos, organización con presencia en distintos puntos de Michoacán.

Los reportes ubican sus principales operaciones en la comunidad de Huahua, perteneciente al municipio de Aquila, así como presuntas alianzas con grupos armados que operan en Coahuayana.

A esta agrupación se le ha relacionado con actividades de narcotráfico, homicidios y enfrentamientos armados en la región. También se le han atribuido ataques con drones adaptados para transportar explosivos, en medio de las disputas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales.

Las investigaciones periodísticas sobre la violencia en la Costa-Sierra michoacana señalan que integrantes de Los Pulido se habrían desplazado hacia Coahuayana después de protagonizar enfrentamientos con un grupo identificado como Los Tena.

En ese municipio habrían establecido alianzas con otras organizaciones armadas para mantener su presencia en la zona.

La región Costa-Sierra de Michoacán ha sido escenario de disputas entre grupos delictivos por el control territorial.