‘Saldrá el sol’ en Jalisco: Esperan hasta 30 grados en Guadalajara este miércoles 21 de octubre

Así estará el clima en Jalisco este miércoles 21 de octubre.

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este miércoles 21 de octubre anticipa un día medio nublado. Se esperan temperaturas máximas de casi 30°C y mínimas de 11°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La región disfrutará de un ambiente templado.

Cielo medio nublado en Jalisco. Fuente: SMN.

¿Qué temperatura hará mañana en Guadalajara y Zapopan?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 22°C, con un rango que va de los 11°C por la mañana hasta los 29°C. Los municipios de Zapopan y Tlaquepaque registrarán condiciones similares, con mínimas de 11°C.

Zapopan prevé una máxima de 30°C, ligeramente superior a los 29°C de Tlaquepaque y Tonalá. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en 11°C en toda la zona, asegurando mañanas frescas en la región.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Cómo protegerse del calor de 30°C en Jalisco?

Ante las temperaturas que se aproximan a los 30°C, se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua. Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día también es fundamental para la salud.

Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a mitigar el calor. La aplicación de protector solar es aconsejable, especialmente si se planean actividades al aire libre. Prepararse adecuadamente evita golpes de calor.

¿Habrá lluvias o viento fuerte este miércoles en Jalisco?

La probabilidad de lluvia es baja para el miércoles en la Zona Metropolitana, con un cielo predominantemente medio nublado. Sin embargo, el ciclón tropical Trudy, frente a la costa del Pacífico, generará chubascos en zonas costeras de Jalisco.

En Guadalajara y Zapopan, el viento soplará a 6 km/h. Aunque en la Zona Metropolitana será moderado, el ciclón Trudy causará vientos con rachas de 30 a 40 km/h en las costas de Jalisco. Se recomienda precaución en esas áreas.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 21 de octubre: Máxima de 29°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 22 de octubre: Máxima de 28°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 6 km/h.

Viernes 23 de octubre: Máxima de 29°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días indica temperaturas estables con mañanas frescas y tardes cálidas. El cielo se mantendrá mayormente despejado o medio nublado, sin pronóstico de lluvias importantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Fuente: CONAGUA.

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