‘El Viceroy’ aún no llega a un acuerdo con EU: Aplazan a diciembre su audiencia

'El Viceroy', de 63 años, se encuentra en un centro de detención de Brooklyn desde que fue extraditado el pasado año. (Cuartoscuro).

La jueza federal a cargo del caso del narcotraficante Vicente Carrillo ‘El Viceroy’ aplazó este martes hasta diciembre la próxima audiencia tras una petición conjunta de su defensa y la Fiscalía de Estados Unidos.

La magistrada Joan Azrack citó a ‘El Viceroy’ para el próximo 15 de diciembre tras varios retrasos previos, pues en julio convocó una vista para hoy, pero esta había sido aplazada a mañana.

Su abogado Rubén Oliva solicitó a la jueza aplazar la audiencia 60 días para poder seguir trabajando junto a su cliente y la Fiscalía en un posible acuerdo de culpabilidad.

Según explicó en una moción dirigida a Azrack, los fiscales adjuntos de EU a cargo del caso se sumaron a su petición.

En la pasada audiencia, ambas partes destacaron avances “productivos” en las conversaciones sobre el eventual pacto.

El mexicano, de 63 años, se encuentra en un centro de detención de Brooklyn desde que fue extraditado el pasado año.

¿De qué se le acusa a ‘El Viceroy’?

Enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas para delitos de drogas y blanqueo de ingresos procedentes del narcotráfico.

Pese a declararse no culpable de todos los cargos en febrero de 2025, la Fiscalía y la defensa iniciaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo con el que ‘El Viceroy’ evitaría ir a juicio. Desde entonces, la jueza ha concedido varias extensiones del plazo para seguir trabajando.

Carrillo y su socio Rafael Caro Quintero fueron extraditados desde México en febrero de 2025 para enfrentar un proceso judicial en EU por tráfico de drogas, algo que se interpretó como una respuesta a las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de redoblar su lucha contra el narcotráfico.

‘El Viceroy’ fue heredero de uno de los grupos del crimen organizado más poderosos a finales de la década de los noventa debido a sus vínculos con cárteles colombianos para el transporte de cocaína por vía aérea.