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Pronóstico del clima en Toluca: Espera un día nublado con‘aguacero’ este viernes 11 de septiembre

Toluca anticipa un viernes nublado y frío, con alta probabilidad de precipitaciones. Se recomienda tomar precauciones.

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Así estará el clima en Toluca este viernes 11 de septiembre. (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)
Por Redacción

Los habitantes de Toluca, Estado de México, deben prepararse para un viernes 11 de septiembre con cielo nublado y una alta probabilidad de precipitación del 90%. La temperatura promedio se situará en 11.7°C.

Cielo nublado sobre Toluca; las lluvias serán protagonistas este viernes 11 de septiembre.

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¿Qué temperaturas se esperan en Toluca mañana, viernes 11?

Durante la jornada, la temperatura mínima en el municipio alcanzará los 6.0°C, mientras que la temperatura máxima no superará los 19.0°C. Estas cifras confirman un ambiente fresco a frío.

La probabilidad de precipitación se mantiene en un 90% a lo largo del día, sugiriendo lluvias constantes en gran parte del Valle de Toluca. Los vientos serán ligeros, con solo 3.0 km/h.

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(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Cómo serán las condiciones atmosféricas en Toluca?

Las condiciones atmosféricas indican un cielo completamente nublado, factor que contribuye a la alta probabilidad de lluvia. La baja velocidad del viento, de 3.0 km/h, no disipará las nubes.

La persistencia de las nubes y las precipitaciones caracterizarán el ambiente en Toluca. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día mayormente húmedo y con poca visibilidad en las zonas altas.

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¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca este fin de semana?

El pronóstico extendido para Toluca anticipa un fin de semana fresco y nublado. El viernes 11 de septiembre: Máx 19°C, Mín 6°C, viento 3 km/h.

El sábado 12 de septiembre: Máx 18°C, Mín 6°C, viento 3 km/h.

El domingo 13 de septiembre: Máx 19°C, Mín 5°C, viento 6 km/h.

La tendencia general para el fin de semana en Toluca es de condiciones frescas y cielo nublado, con mínimas que oscilarán entre los 5°C y 6°C. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta.

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¿Qué precauciones tomar ante las lluvias y bajas temperaturas en Toluca?

Ante las condiciones frescas y la alta probabilidad de lluvia, se recomienda a los habitantes de Toluca vestir ropa abrigadora. Es crucial protegerse de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias.

Se aconseja llevar paraguas o impermeable durante todo el día debido a la probabilidad de precipitación del 90%. Planificar los trayectos con antelación también es vital, especialmente por la mañana.

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Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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