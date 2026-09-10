Pronóstico del clima en Toluca: Espera un día nublado con‘aguacero’ este viernes 11 de septiembre

Así estará el clima en Toluca este viernes 11 de septiembre.

Los habitantes de Toluca, Estado de México, deben prepararse para un viernes 11 de septiembre con cielo nublado y una alta probabilidad de precipitación del 90%. La temperatura promedio se situará en 11.7°C.

Cielo nublado sobre Toluca; las lluvias serán protagonistas este viernes 11 de septiembre.

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca mañana, viernes 11?

Durante la jornada, la temperatura mínima en el municipio alcanzará los 6.0°C, mientras que la temperatura máxima no superará los 19.0°C. Estas cifras confirman un ambiente fresco a frío.

La probabilidad de precipitación se mantiene en un 90% a lo largo del día, sugiriendo lluvias constantes en gran parte del Valle de Toluca. Los vientos serán ligeros, con solo 3.0 km/h.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Cómo serán las condiciones atmosféricas en Toluca?

Las condiciones atmosféricas indican un cielo completamente nublado, factor que contribuye a la alta probabilidad de lluvia. La baja velocidad del viento, de 3.0 km/h, no disipará las nubes.

La persistencia de las nubes y las precipitaciones caracterizarán el ambiente en Toluca. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día mayormente húmedo y con poca visibilidad en las zonas altas.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca este fin de semana?

El pronóstico extendido para Toluca anticipa un fin de semana fresco y nublado. El viernes 11 de septiembre: Máx 19°C, Mín 6°C, viento 3 km/h.

El sábado 12 de septiembre: Máx 18°C, Mín 6°C, viento 3 km/h.

El domingo 13 de septiembre: Máx 19°C, Mín 5°C, viento 6 km/h.

La tendencia general para el fin de semana en Toluca es de condiciones frescas y cielo nublado, con mínimas que oscilarán entre los 5°C y 6°C. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta.

¿Qué precauciones tomar ante las lluvias y bajas temperaturas en Toluca?

Ante las condiciones frescas y la alta probabilidad de lluvia, se recomienda a los habitantes de Toluca vestir ropa abrigadora. Es crucial protegerse de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias.

Se aconseja llevar paraguas o impermeable durante todo el día debido a la probabilidad de precipitación del 90%. Planificar los trayectos con antelación también es vital, especialmente por la mañana.

Fuente: CONAGUA.

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