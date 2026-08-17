Una camioneta, un choque y una persecusión: Así murió el hijo del empresario Jean Succar Kuri

Las autoridades confirmaron la muerte de Jean Succar Pita en un accidente de auto.

Jean Succar Pita fue una de las dos víctimas fatales del accidente ocurrido en la Zona Hotelera de Cancún, confirmaron autoridades policiales.

El hijo del empresario Jean Succar Kuri, detenido en 2004 por una red de pederastia relacionado con Kamel Nacif Borge que destapó la periodista Lydia Cacho en su libro “Los Demonios del Edén”, iba en el asiento de copiloto de una camioneta Cadillac Escalade negra, conducida presuntamente por su chofer.

Así fue el choque donde murió Jean Succar Pita

Según el reporte policiaco y de testigos, la camioneta en la que se encontraba Succar Pita chocó contra una unidad de transporte federal, en el kilómetro 13 del bulevar Kukulcán, y se dio a la fuga.

Esto desató una persecución a alta velocidad con el otro vehículo, que se prolongó hasta el kilómetro 19 de esa vía, donde la camioneta Escalade se salió de control por el exceso de velocidad, y se estrelló contra varias palmeras.

Al lugar llegaron bomberos, paramédicos, agentes de Tránsito y Policía Turística, aunque en el lugar se confirmó que ambos ocupantes de este vehículo ya habían fallecido.

El coche con placas federales se dio a la fuga con rumbo desconocido, sin ser identificado hasta ahora.

¿Quién era Jean Succar Kuri y dónde se encuentra?

Jean Succar Kuri (1944-2024) era un empresario de origen libanés con nacionalización mexicana.

El empresario se trasladó a México cuando tenía 15 años y llegó a Cancún en 1985, donde desarrolló su vida empresarial mediante una tienda de recuerdos en el aeropuerto.

Más adelante, se hizo dueño de 50 villas y de la operadora del Hotel Solymar.

El empresario libanés fue detenido primero en Los Ángeles, en 2004, tras las denuncias hechas por menores de edad.

Fue acusado por pederastia y prostitución infantil, y fue ingresado en 2011 al penal de máxima seguridad del Altiplano. Luego, fue llevado al Cereso de Cancún.