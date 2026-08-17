Hallan sin vida a Michel Melanie y Luis Fernando, estudiantes de la Universidad Veracruzana

Dos jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana, Michel Melanie Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibañez, fueron encontrados asesinados, por lo que el caso ha generado la indignación de la población.

Michel Melanie había sido reportada como desaparecida desde el pasado viernes después de salir de una cafetería ubicada en Xalapa, la capital de la entidad. Dos días después, fue encontrada junto a su novio, Luis Fernando, sin vida en una carretera de Veracruz.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados en la carretera Coatepec -Huatusco, muy cerca de la ciudad capital, al interior de una camioneta Xtrail. El hallazgo provocó una fuerte movilización por parte de los cuerpos de seguridad de la región, quienes aseguraron la zona para la llegada de los elementos ministeriales.

Al sitio llegó la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quienes comenzaron con las indagatorias que marca la ley para la identificación oficial y entregar los restos a su familia.

La gobernadora, Rocío Nahle García, aseguró que el caso se encuentra en manos de la FGE, quienes realizarán las investigaciones y posteriormente las darán a conocer.

Ante el asesinato, la Universidad Veracruzana, donde ambos cursaban en la Facultad de Psicología, emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y pidió a las autoridades que se aclaren y que exista justicia.

“La Universidad Veracruzana lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Michel Melanie Méndez Morales, Luis y Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de la Facultad de Psicología, región Xalapa. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos al dolor que embarga a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida. Con respeto a su memoria, pedimos a las autoridades competentes que los hechos sean investigados con transparencia, y apego a la justicia, a fin de que este crimen sea esclarecido”, señala la publicación .

El caso ha causado una profunda consternación entre la sociedad de Veracruz quienes se han unido a pedir que exista justicia para los jóvenes y que se aclaren las circunstancias en que ambos perdieron la vida.