Playa, sol y arena: Península de Yucatán espera calor intenso este sábado 18 de abril

La Península de Yucatán se prepara para un sábado 18 de abril con un clima caluroso y cielos despejados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas elevadas, especialmente en el interior de Yucatán. Habrá vientos ligeros y una baja probabilidad de lluvias en la región.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

Mérida, Yucatán, espera temperaturas extremas, con una mínima de 18.3°C y una máxima de hasta 37.3°C. Cancún y Chetumal, Quintana Roo, tendrán entre 22.0°C de mínima y 29.0°C de máxima, un ambiente más fresco.

Municipios como Mérida ciudad registrarán 27.8°C actualmente. En Quintana Roo, Tulum presentará 25.1°C y Playa del Carmen 25.5°C. Estas cifras muestran la variación térmica en la región, con el interior yucateco siendo el punto más cálido.

¿Habrá lluvias en la Península de Yucatán hoy?

Canales de baja presión y la humedad del Pacífico y Golfo de México harán que haya lluvias aisladas en el sureste y la Península de Yucatán. Ciudades como Mérida, Cancún, Playa del Carmen y Chetumal tendrán cielos principalmente despejados o poco nubosos.

La humedad se mantendrá en 0% en las ciudades principales, lo que contribuirá a la sensación de calor seco. Los vientos soplarán con velocidades moderadas: 13 km/h en Mérida y 15 km/h en Cancún y Chetumal.

¿Cómo será el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Sábado 18 de abril: Máxima de 35°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.

Domingo 19 de abril: Máxima de 39°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

Lunes 20 de abril: Máxima de 38°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un aumento gradual de las temperaturas máximas, que alcanzarán hasta los 39°C el domingo 19 de abril. Los cielos variarán de poco nubosos a medio nublados, con más nubes el lunes. La región seguirá bajo la influencia de baja presión.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación ultravioleta es más intensa.

Se aconseja usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Para actividades al aire libre, es importante tomar descansos frecuentes en la sombra. También se sugiere consumir alimentos frescos y ligeros, evitando comidas pesadas que aumenten la sensación térmica.