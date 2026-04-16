Estará fuerte el sol: Zona Metropolitana de Guadalajara espera hasta 35°C este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 35°C y cielo nublado. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Jalisco para este viernes 17 de abril traerá calor intenso en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 35°C y cielo nublado.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Guadalajara registrará una temperatura mínima de 13.3°C y una máxima de 35.0°C. Los municipios de Guadalajara capital y Zapopan esperan un día similar, con el termómetro actual en 30.6°C.

En Tlaquepaque y Tonalá, las temperaturas mínimas serán de 13.3°C y 13.7°C respectivamente, alcanzando máximas de 35.0°C en ambos. San Pedro Tlaquepaque y Tonalá tendrán temperaturas actuales de 30.7°C y 30.8°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en Jalisco este viernes?

El pronóstico para la Zona Metropolitana de Guadalajara indica cielo nublado, sin probabilidad de lluvias significativas para este viernes. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, aunque la nubosidad ayudará a mitigar un poco la intensidad directa del sol.

El viento soplará a una velocidad de 5 km/h en Guadalajara y Tlaquepaque, mientras que en Zapopan y Tonalá será de 6 km/h. La humedad será del 0% en Guadalajara y Zapopan, y del 17% en Tlaquepaque y Tonalá.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 17 de abril: Máxima de 35°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

Sábado 18 de abril: Máxima de 35°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 19 de abril: Máxima de 35°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica que el calor persistirá en la región. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 35°C, con mínimas que variarán entre los 13°C y 14°C. Se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil.

¿Cómo protegerse del calor de 35°C en Jalisco?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas reduce el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Se recomienda usar ropa ligera de colores claros y manga larga para proteger la piel. Aplicar protector solar, usar sombreros o gorras y lentes de sol son medidas efectivas para prevenir daños por la radiación ultravioleta durante el día.