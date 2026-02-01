Arranca en Michoacán levantamiento ciudadano ‘AMA’

Alfonso Martínez Alcázar destacó la participación de jóvenes, mujeres, empresarios y migrantes como símbolo de una sociedad que aún confía en la posibilidad de un mejor futuro.

Durante la presentación del movimiento AMA Michoacán, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a la sociedad a dejar atrás el miedo, el silencio y la resignación, y a impulsar lo que definió como un “levantamiento de conciencia, de voz y de ideas” frente a las carencias y desigualdades que enfrenta el estado.

Ante ciudadanos, empresarios, jóvenes, comerciantes, transportistas, productores del campo, deportistas, líderes sociales y representantes de diversos sectores, el edil sostuvo que AMA Michoacán no debe entenderse como un movimiento tradicional, sino como una respuesta colectiva al hartazgo social. “Un estado tan rico como Michoacán merece levantarse y no hincarse ante nadie”, afirmó.

Reconoció particularmente a quienes, desde distintos ámbitos, trabajan de manera honesta y mantienen viva la esperanza de que el estado puede salir adelante mediante la legalidad y la organización ciudadana.

En su mensaje, el alcalde de Morelia advirtió sobre los riesgos que enfrenta la libertad de expresión en el país y llamó a no permitir que la sociedad sea silenciada.

“A muchos les conviene que guardemos silencio, que estemos hincados y derrotados”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener una voz crítica y activa desde la ciudadanía.

Para ilustrar el clima de miedo e inseguridad, compartió una experiencia reciente en una carretera de Michoacán durante la noche, donde el deterioro de la infraestructura y la ausencia de actividad reflejaron, dijo, una realidad que ha llevado a muchas personas a modificar su vida cotidiana por temor. “No podemos seguir teniendo miedo; tenemos que levantarnos a la acción”, subrayó Alfonso Martínez.

El presidente municipal también abordó las deficiencias del sistema de salud pública, al relatar el caso de una persona que tuvo que esperar meses para un estudio médico urgente, situación que, advirtió, se repite diariamente en el estado y en el país. “Si no levantamos la voz los que amamos a Michoacán, nadie más lo va a hacer”, sostuvo.

Finalmente, Alfonso Martínez convocó a que este levantamiento ciudadano se extienda por todo el territorio michoacano, se traduzca en organización, propuestas e iniciativas ante el Congreso y fortalezca la participación social. “Aquí estamos los que amamos Michoacán y los que amamos México”, concluyó, entre consignas y llamados a contagiar el entusiasmo colectivo.