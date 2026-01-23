Canjean 230 armas con ‘Sí al desarme’ en Veracruz

Para Atender las Causas que Generan la Violencia, en Veracruz se realizaron 5 mil 109 sesiones de las Mesas de Paz Estatal y Regionales; así como el canje voluntario y anónimo de 230 armas por parte de la ciudadanía, a cambio de dinero en efectivo, mediante “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio cuenta de lo anterior al presentar el reporte de las actividades efectuadas en 2025 en el estado.

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal reconoció el trabajo coordinado y de colaboración de la gobernadora Rocío Nahle García, quien encabezó las sesiones de la Mesa Estatal de Seguridad.

La secretaria Rodríguez también reportó la realización de 386 Jornadas por la Paz, en las cuales participaron miles de personas en ferias deportivas, rodadas, caminatas contra la violencia y murales.

Así como en la exhibición de tradiciones, Coros por la Paz, Talleres por la Paz y contra las adicciones, jornadas de salud; y se difundió la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Anunció que para el mes de febrero se contempla la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica.

La acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se realizó en 61 municipios, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Iglesia Católica y autoridades locales.