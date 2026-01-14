¿Quién es Valeria Palacios, la mexicana egresada del Conalep que ganó la Medalla Mundial de Educación?

La joven de 19 años es estudiante de mecatrónica en la universidad privada Centro Universitario Latino en Veracruz. (Foto: @IvonneDiaz_mx)

La estudiante veracruzana Valeria Palacios Cruz ganó la Medalla Mundial de Educación de la Fundación Hewlett Packard (HP) luego de haber desarrollado un proyecto con drones para atender problemas ambientales y rescates de emergencias.

La joven de 19 años es estudiante de mecatrónica en la universidad privada Centro Universitario Latino en Veracruz.

Luego de haber egresado del Conalep, Palacios Cruz ingresó a la universidad privada para seguir su pasión por la mecatrónica. En esta escuela, obtuvo una beca para tomar un curso sobre ingeniería.

Además, cursa la carrera de ingeniería eléctrica en el Tecnológico Nacional de México.

¿Cómo funciona el dron que desarrolló Valeria Palacios?

Su interés por la mecatrónica y al ver las lagunas y ecosistemas costeros contaminados, la llevó a desarrollar un sistema de drones con inteligencia artificial que puede realizar la limpieza de los cuerpos de agua de manera autónoma y que denominó Clean Water Drone.

Al ver el potencial que tienen estos sistemas, Valeria también creó uno enfocado en reforestar ecosistemas por lo que con Drones for Reforestation desarrolló la tecnología para que a través de una serie de imágenes, el dron con IA pueda identificar el sitio exacto a donde es necesario, llevar las semillas y dejarlas en el lugar. Con ello se permite la reforestación en lugares de difícil acceso.

Además, trabajó en el desarrollo de CONIA, un robot que permite brindar atención a personas adultas mayores en actividades básicas como explicarles y recordarles las tomas de medicamentos.

“Un robot de servicio diseñado para ayudar a las personas mayores que viven de forma independiente. Mediante el uso de la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural, CONIA puede reconocer medicamentos y recetas, interpretar materiales impresos y detectar posibles situaciones de emergencia”, señala un boletín de la Medalla Mundial de Educación.

La estudiante también forma parte de un equipo colaborativo que han desarrollado un automóvil autónomo que funciona a través de drones que permite ayudar a rescatar personas en situaciones de emergencia, que han denominado Mantarraya, y que ha generado interés a nivel mundial.

Valeria Palacios desarrolló un sistema de drones con inteligencia artificial que puede realizar la limpieza de los cuerpos de agua. (Foto: @IvonneDiaz_mx)

¿Qué es la Medalla Mundial de Educación?

La joven estudiante deberá viajar a Londres, Inglaterra, este 20 de enero para ser homenajeada en el Foro de Líderes Educativos.

“Las Medallas Mundiales de Educación reconocen el trabajo innovador de quienes transforman la educación y reducen las brechas de aprendizaje mediante la IA”, señal la organización.

El premio “celebra las historias de líderes, educadores y estudiantes que, mediante la innovación en políticas, tecnología o pedagogía, han encendido la chispa del cambio para inspirar a otros a tomar el relevo. Estos prestigiosos premios se otorgan a personas destacadas que han demostrado su impacto, liderazgo y defensa del uso de la IA para el bien social”, indica en el comunicado de la medalla.

Sheinbaum felicita a Valeria Palacios por premio internacional

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó esta mañana a la estudiante veracruzana Valeria Palacios Cruz por su premio internacional.

“Vamos a felicitar a Valeria Palacios Cruz, que ganó la Medalla Mundial de Educación que organiza la Fundación HP, es egresada del Conalep y del Tecnológico Nacional de México, ella ganó un concurso de inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz, ya pronto nos vamos a reunir con ella”, aseguró.