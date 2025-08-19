¿Qué está pasando en la laguna de Tres Palos, en Acapulco? Mueren miles de peces desde hace 2 semanas

Desde 2008 ya se documentaba que la urbanización desordenada y descargas contaminantes ponían en riesgo el equilibrio ecológico de la laguna. (Foto: EFE)

La mortandad de más de una decena de especies acuáticas afecta desde hace semanas a la Laguna de Tres Palos, en la zona Diamante de Acapulco, según denuncian pescadores y acuicultores, quienes atribuyen el fenómeno a contaminación y descargas residuales.

Los pescadores del poblado Plan de los Amates, en Guerrero, dijeron a EFE que desde hace dos semanas se agravaron los reportes de muertes de una variedad de peces, como el robalo, pargo, lisa, camarón, tilapia, carpa, cuatete, entre otros.

Muerte de peces en Tres Palos afecta economía local

Lo anterior ha devastado sus medios de vida junto a 7 mil 500 familias directamente implicadas, y otras 15 mil de forma indirecta, según líderes locales.

La pérdida económica supera los millones de pesos, y los afectados demandan intervención urgente de autoridades y expertos ambientales.

Además, señalan que lo han perdido todo, tanto los peces de producción, en jaula y engorda, como los que ingresaban con las aperturas de las lagunas y ríos.

Entre los afectados está Óscar de Jesús Fernández, dedicado a la pesca y acuicultura desde hace 30 años y quien declaró haber perdido cerca de 1.5 millones de pesos (unos 75 mil dólares) en los últimos tres años por estos fenómenos.

“No fui el único que perdió, mis demás compañeros perdieron mucho porque ellos invertían más, yo trabajaba solo e invertía a manera de que me diera tiempo, pero tengo compañeros que perdieron más”, contrastó.

¿Por qué se están muriendo los peces en Tres Palos? Esto dicen las autoridades

Las autoridades, por su parte, han atribuido el desastre a la temperatura del agua que llegó a 34 °C, lo que, según precisaron en un comunicado, supera el rango tolerable de las especies, de 28 a 30 °C, reduciendo drásticamente los niveles de oxígeno disuelto, especialmente en zonas de remanso como Plan de los Amates.

Investigaciones recientes y pasadas mostraban desde hace años una elevada eutrofización, pérdida de manglares, presencia de metales pesados, como plomo y cadmio, bajos niveles de oxígeno y contaminación fecal, física y química.

Desde 2008 ya se documentaba que la urbanización desordenada y descargas contaminantes ponían en riesgo el equilibrio ecológico de la laguna.

Los pescadores demandan la intervención de biólogos, ecólogos y autoridades para evaluar la laguna Tres Palos. EFE

“Sí hay contaminación, yo siento que es por las casas que están haciendo pegadas a la laguna, están haciendo muchas construcciones y todo viene a dar aquí, no hacen su tratadora de agua”, afirmó Fernández.

Gustavo Cruz Nava, otro pescador con 40 años dedicados a la Laguna de Tres Palos, menciona que desde hace varias semanas descubrieron que el pescado olía a combustible, por lo que dejaron de comercializarlo y consumirlo.

Su situación, según dijo, lo obliga a buscar un trabajo, de lo que sea, de albañil o algo, una chamba (plaza) que haya, no va a quedar de otra".

Ambientalistas piden que se aplique el Plan de Ordenamiento Territorial

A raíz de esta creciente mortandad de peces, ambientalistas plantearon la urgencia de que el gobierno de Acapulco aplique el Plan de Ordenamiento Territorial, para evitar que la explosión demográfica ejercida por los asentamientos adyacentes a la laguna extraigan agua para uso doméstico, y ante la falta de plantas tratadoras, depositen sus aguas residuales en la misma.

En entrevista para medios de comunicación, Guadalupe Saligán Colon, integrante del grupo Guerreros Verdes, así como de Grupo Papagayo, aseguró que la situación es crítica y alarmante.

Recordó que en Tres Palos, se construyeron unidades habitacionales que lógicamente se deben suministrar con agua, para lo cual, hicieron pozos artesanales y en algunos casos, extracción de agua a través de tubos.

Explicó que esta situación ha propiciado que se perjudique a la laguna, porque el nivel del agua ha ido bajando con el tiempo, disminuyendo el nivel de oxígeno para los peces y aumentando la temperatura del agua por el impacto directo de los rayos del sol.

La situación se agrava a razón de que se extrae el agua limpia del cuerpo lagunar y se devuelve agua sucia, con detergentes y desechos humanos.

Guadalupe Saligán indicó que en su momento, previo al huracán Otis, Guerreros Verdes hizo el planteamiento de este problema a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en ambos casos por escrito, y que en aquel momento los planteamientos fueron recibidos por el ex titular de Semarnat, Leonel Lozano.

Los pescadores demandan la intervención de biólogos, ecólogos y autoridades para evaluar la laguna, restaurar manglares, fortalecer el tratamiento de aguas residuales y regular desarrollos urbanos.

Con información de Darío Lagunas / Corresponsal