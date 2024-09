Alumna de Conalep llega a la final del ‘Premio Nobel de Estudiantes’ que ofrece 100 mil dólares

Una estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Veracruz logró posicionarse entre los 10 finalistas para el “Premio Nobel de la Educación”, el cual otorga 100 mil dólares a quienes hayan tenido un impacto real en el aprendizaje, en la vida de sus compañeros y en la sociedad.

Se trata de Ángela Elena Olazarán Laureano, de 17 años, quien logró estar entre los primeros diez lugares, entre más de 11 mil jóvenes de 176 nacionalidades, destacando por su esfuerzo y dedicación.

Originaria de Papantla de Olarte, Veracruz, Ángela cursa la carrera Profesional Técnico Bachiller en Informática, en el plantel número 244 “Manuel Maples Arce”.

La joven creció en una familia humilde y trabajadora; sin embargo, con la llegada de la pandemia por COVID-19, su padre, quien es educador, instruyó a Ángela a utilizar el tiempo en casa de manera productiva, enseñándole robótica, electrónica y desarrollo de aplicaciones, razón que despertó su interés.

¿Quién es Ángela Elena, alumna de Conalep, nominada al ‘Premio Nobel de Estudiantes’?

Elena Olazarán ha destacado en el mundo de la informática debido a que en 2023 obtuvo el primer lugar del National Student Prize, de entre más de mil 400 estudiantes de nivel Medio Superior y Superior de todo el país.

La alumna, que cursaba el cuarto semestre de preparatoria, presentó el proyecto Ixtlilton, un asistente médico a distancia con inteligencia artificial desarrollado con la metodología STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Ixtlilton ofrece diagnóstico clínico con base en la sintomatología que comunique el paciente, en español o Tutunakú, lengua perteneciente a las comunidades de Papantla, y evita la saturación de centros hospitalarios en periodos de contingencia, como ocurrió en la pandemia.

Ángela Elena es alumna de excelencia académica: es bicampeona nacional de Robótica; medalla de plata en la Olimpiada Veracruzana de Informática 2022; ganadora del tercer lugar del Programa Tayni, con el proyecto Ixtlilton, y embajadora de Co Spaces Edu for Microsoft, dentro del programa Ambassador Student.

Hoy, Ángela es una figura líder en la educación STEM a nivel local, estatal, nacional y global. Promueve la educación STEM para jóvenes y estudiantes de toda América Latina, y fomenta la participación de mujeres en STEM en paneles internacionales como InspiraMET.

“La historia de Ángela sirve de poderoso recordatorio del papel fundamental que desempeña la educación en la configuración de un mundo mejor para todos. A medida que el reloj avanza hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dar prioridad a la educación nunca ha sido más crucial si queremos afrontar el futuro con confianza”, expresó Sunny Varkey, Fundador de la Fundación Varkey.

¿Quiénes son los otros 10 finalistas del ‘Premio Nobel de Estudiantes’?

Los otros 10 finalistas del Global Student Prize 2024 son:

Alanna Sethi, de 19 años, estudiante de Psicología en la Universidad de Toronto, Mississauga, Canadá.

Bejan Tekay, de 19 años, estudiante de Ciencia y Tecnología en el Diyarbakir Bahcesehir College Science and Technology High School, Diyarbakir, Turquía.

Divaa Uthkarsha, 16 años, estudiante de Ciencias en la National Public School RNR, Bangalore, Karnataka, India.

Maha Nawaz, 17 años, estudiante de Informática, Matemáticas, Física, Química y EPQ A-levels en el Dubai College, EAU.

Martina Bahiana Basgall Sequeira, 18 años, estudiante de Comercio en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, Buenos Aires, Argentina.

Max Han, 23 años, de Malasia, estudia Estudios Ambientales en el Yale-NUS College de Singapur.

Mikołaj Wolanin, 22 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Varsovia (Polonia).

Millena Xavier Martins, 17 años, estudiante en el CAp-Coluni, Brasil.

Raphael Stark, 17 años, educado en casa en Honolulu, Hawai, EE.UU.

El ganador se espera que sea anunciado en Nueva York a finales de este mes, durante la semana de la Asamblea General de la ONU, y será elegido entre los 10 finalistas por la Academia del Premio Global para Estudiantes.