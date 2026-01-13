Liberan a joven que amenazó a marinos con ‘arma hechiza’ en Puerto Vallarta

El hombre que amenazó con disparar a personal de la Secretaría de Marina —y que posteriormente fue herido por los propios elementos— fue puesto en libertad luego de permanecer tres días en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

El imputado fue identificado como Landon Dylan Rosales Pilas, de 18 años. De acuerdo con fuentes policiales, permaneció hospitalizado durante un mes debido a las lesiones que sufrió el día de los hechos, ocurridos el 6 de diciembre en Puerto Vallarta.

Una vez que fue dado de alta, Rosales Pilas ingresó a prisión el lunes de la semana pasada. Tres días después, un juez determinó sustituir la prisión preventiva por medidas cautelares, entre ellas la obligación de presentarse mensualmente ante las autoridades.

¿Por qué un joven amenazó a la Marina en Puerto Vallarta?

Según información difundida por la Secretaría de Marina, el joven acudió a las instalaciones navales en Puerto Vallarta con el argumento de solicitar información. Posteriormente, sacó un arma y amenazó al personal federal.

Un testigo grabó el momento y el video fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el joven mantiene el arma apuntada durante un periodo prolongado, mientras los elementos le dan indicaciones para que deponga su actitud.

Al considerar que existía un riesgo para la integridad del personal, de la ciudadanía y del propio individuo, los marinos activaron los protocolos de seguridad y desplegaron a la Fuerza de Reacción Inmediata. La grabación muestra que, tras no obedecer las instrucciones, los elementos dispararon y lo hirieron.

Joven usa arma falsa para amenazar marinos en Puerto Vallarta

Fuentes policiales señalaron que la pistola que el joven utilizó el día de los hechos era de utilería. Sin embargo, también indicaron que Rosales Pilas portaba cartuchos reales entre sus pertenencias.

Este elemento fue considerado relevante durante la investigación, ya que, aunque el arma no era funcional, la presencia de municiones reales incrementó la percepción de riesgo para los elementos federales.