Marino dispara y mata a hombre en Tabasco por no detenerse en retén

Un elemento de la Secretaría de Marina es el presunto responsable del asesinato de un hombre ocurrido la madrugada de este jueves 9 de marzo en un retén de vigilancia en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Los hechos tuvieron lugar en la comunidad Los Silos en la Villa Estación Chontalpa, y las primeras versiones destacan que la víctima viajaba a bordo de una motocicleta cuando se le marcó el alto.

Sin embargo, el conductor, que fue identificado como Yener ‘N’, de aproximadamente 25 años de edad, se negó a detenerse y por eso el agente abrió fuego en su contra en al menos dos ocasiones.

Además, se señaló que este iba a exceso de velocidad, lo que motivó que se le pidiera detenerse, pero en lugar de hacerlo, aceleró.

Tras el incidente, el personal de SEMAR pidió el apoyo de los paramédicos del Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT), quienes revisaron al motociclista, pero ya no tenía signos vitales y sólo confirmaron la muerte.

El cuerpo quedó tendido en el asfalto ante la mirada de decenas de curiosos que se acercaron tras las detonaciones de bala. En tanto, el marino que realizó los disparos abandonó sus armas y se retiró del punto de revisión de manera inmediata, sin que sus compañeros hicieran algo por detenerlo.

Al lugar acudieron integrantes de la Fiscalía General del Estado para levantar el cuerpo del joven, que según testigos se dedicaba a la venta de limones.

Hasta el momento ninguna autoridad federal o estatal se ha pronunciado sobre estos hechos y tampoco se sabe si el uniformado que disparó ya fue localizado y rindió una declaración de lo sucedido.

La muerte del joven ocurre semanas después de que cuatro militares mataran a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a finales de febrero.

Tras los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferenca matutina que “la autoridad, en este caso la Fiscalía tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa, aunque se trate de supuestos sicarios no se debe de permitir la ejecución de nadie, ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos, no, eso no”, sostuvo esta mañana en Palacio Nacional.

Sin embargo, a pocos días de que el mandatario dijera que la autoridad no tiene que abatir a las personas, así sean sicarios, los hechos violentos continuaron en Tabasco sin que presuntamente exista respuesta de la autoridad.