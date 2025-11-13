Exesposa de ‘El Bronco’ denuncia violencia del exgobernador de NL: ‘Viví bajo intimidación’

La exprimera dama de Nuevo León señaló que fue Rodríguez Calderón quien decidió poner fin al matrimonio. (Foto: Cuartoscuro)

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, enfrenta una nueva disputa legal, aunque esta vez no se trata de un adversario político ni de un grupo delictivo, sino de su exesposa, Adalina Dávalos Martínez.

Este jueves se dio a conocer que ambas partes sostienen acusaciones y denuncias mutuas por una propiedad ubicada en el municipio de García, Nuevo León.

Dávalos difundió un comunicado en el que afirma que el conflicto no gira en torno a un inmueble, sino que se trata —según ella— de un acto de dignidad y protección hacia sus hijos.

Además, denunció haber sido víctima de violencia durante su matrimonio.

“Durante muchos años guardé silencio frente a una serie de acciones de violencia, control y desvalorización que se ejercieron en mi contra dentro de mi matrimonio”, escribió Dávalos.

“Ese silencio no fue indiferencia; fue el resultado de vivir bajo el peso de la intimidación, del miedo y del poder. Hoy, por mí y por mis hijos, he decidido recuperar mi voz”, agregó.

¿Cómo comenzó el conflicto entre ‘El Bronco’ y Adalina Dávalos?

Tras el rompimiento del matrimonio, comenzaron los problemas legales. Rodríguez Calderón acusa a Dávalos Martínez de haberlo despojado de su casa ubicada en el municipio de García.

Ese hecho habría ocurrido en noviembre pasado, después de que ella visitara al exmandatario en una carrera de caballos en Coahuila, donde él convivió con sus hijos.

A su regreso a Nuevo León, Dávalos llegó al domicilio acompañada de su familia, lo que presuntamente desató el enojo del exgobernador, al grado de amenazarla.

A partir de ese momento comenzó el enfrentamiento y la disputa por el inmueble.

¿Qué dice Adalina Dávalos?

La exprimera dama de Nuevo León señaló que fue Rodríguez Calderón quien decidió poner fin al matrimonio, “pero no a sus responsabilidades morales, afectivas y patrimoniales con sus hijos”, afirmó.

“No reclamo lo que no me corresponde. Reclamo lo que es justo: el reconocimiento a mi vida, a mi entrega y al derecho de mis hijos de tener una relación basada en la verdad”, sostuvo.

“Esto no es una disputa por un bien material”, agregó.

La casa en cuestión se ubica en la calle Morelos, en el Centro de García, y aparentemente es la misma que, el pasado 22 de julio, fue incendiada por un hombre que presuntamente ingresó para cometer un robo.