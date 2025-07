‘El Bronco’ relata que el hombre que incendió su casa se ‘lanzó desde la parte alta’ y quedó atrapado

Luego de que un hombre incendiara su casa, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, narró lo ocurrido este miércoles 23 de julio y recordó que el sujeto “estaba muy agresivo”.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 22 de julio, cuando un sujeto ingresó a la vivienda del exgobernador y le prendió fuego. Rodríguez Calderón no se encontraba en el lugar al momento del incidente, pues había salido poco antes de que iniciara el incendio.

“Vi al muchacho cuando lo tenían detenido; estaba tirado en la entrada, herido de bala e intoxicado. Me dijeron que trabajaba en una chatarrera cerca de aquí y que era conocido por andar ‘medio locon’”, expresó Jaime Rodríguez en entrevista con Azucena Uresti.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto identificado como Emilio ‘N’ burló la seguridad, ingresó a la vivienda e inició un incendio en la planta baja. Más tarde, prendió fuego a una de las habitaciones del segundo piso, donde las llamas alcanzaron documentos y archivos que ‘El Bronco’ planeaba utilizar para escribir un libro.

“Primero incendió la casa y, y yo creo que, ya no pudo salir del área; se lanzó desde la parte alta y cayó en la banqueta. Ahí lo detuvieron Don Toño y un escolta, pero con la explosión de todos los vidrios, el joven intentó huir, subió a la camioneta de la escolta e intentó encenderla. Como no supo manejarla, el escolta lo bajó, pero el muchacho sacó machetes y volvió a agredirlos. Fue entonces cuando el escolta le disparó en la pierna para inmovilizarlo”, declaró.

¿Por qué el hombre que incendió la casa de ‘El Bronco’ fue herido de bala?

Asimismo, ‘El Bronco’ indicó que cuando llegaron los paramédicos de Protección Civil a su casa ubicada en la calle Morelos de la zona centro del municipio, encontraron al joven herido.

“Y el escolta y Don Toño, pues cuidándolo y sometiéndolo, porque estaba muy agresivo con las armas que traía, con los machetes. Traía una en una camisa enredada, traía vidrios y cosas así… no lo entiendo", comentó.

De manera preliminar, se presume que el hombre actuó solo y bajo los efectos de estupefacientes.

Al respecto, ‘El Bronco’ explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) se comprometió a brindarle más información en el transcurso del día, ya que el agresor debe rendir su declaración.

“Se tiene que recuperar para declarar. Yo voy a tratar de estar enterado porque sí me preocupa. Cuando vienen mis hijos a visitarme, obviamente quiero que estén seguros. Ahorita yo mismo no me voy a quedar en la casa, me iré al rancho porque allá tengo más actividad. La verdad, no soy un hombre patrimonialista”, expresó el exgobernador.

El Bronco lamenta pérdida de documentos clave para su libro

En este sentido, Jaime Rodríguez lamentó la pérdida de documentos personales y materiales que formaban parte de un proyecto personal:

“Lo que hubiera quedado, da igual. Realmente no tengo muchas cosas. Solo una pantalla, y mis hijos no viven conmigo, ellos están con su mamá. Cuando vienen a verme, nos vamos al rancho a platicar”, explicó.

El exgobernador señaló que su casa representaba un esfuerzo de más de dos décadas: “La casa yo la tengo, obviamente, como un esfuerzo de muchos años, vivo aquí desde hace 22 años. Tengo una historia aquí, en esta casa, que la estoy tratando de conservar, y es lo que estoy escribiendo que hay cosas en la vida de uno que tienes que dejarlas plasmadas. Estoy tratando de hacer un libro, uno cibernético, electrónico, del que ya tenía mucho avance”.

Jaime Rodríguez Calderón reconoció que, aunque está preocupado por lo ocurrido, es algo natural porque “soy humano y tengo temores y precauciones”. Afirmó que intentará sobrellevar la situación como ha hecho con otros retos en su vida.

Además, destacó que ha retomado sus actividades y negocios, que antes tenía muy descuidados, pero que ahora está trabajando arduamente para reactivarlos y sacar adelante sus proyectos.