Aguascalientes capta 394.6 mdd de Inversión Extranjera Directa en primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025, el estado de Aguascalientes registró 394.6 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), reflejo de la confianza del capital internacional y del creciente papel de la entidad en la economía global.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que el estado se consolida como una alternativa atractiva para empresas que buscan expandirse en México, gracias a su ubicación estratégica, infraestructura de primer nivel, altos índices de seguridad, paz social y calidad educativa.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que la IED proviene principalmente de Japón, Estados Unidos y Canadá, dirigida a sectores como la manufactura avanzada, la agricultura y los servicios profesionales.

El funcionario subrayó que, tras seis trimestres consecutivos con desinversiones por parte de Estados Unidos, el país volvió a registrar flujos positivos hacia Aguascalientes.

Con esta cifra, la actual administración estatal acumula un total de 2 mil 798.7 millones de dólares en IED, reportados ante la Secretaría de Economía.