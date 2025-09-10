Sabropollo anuncia planes de inversión y crecimiento en Aguascalientes

Los directivos de Sabropollo presentaron algunos de los proyectos de expansión que planean implementar en sus plantas de procesamiento

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión con los directivos de la empresa Sabropollo, quienes manifestaron su interés por continuar invirtiendo en las plantas que operan en la entidad.

La compañía planea modernizar sus instalaciones y ampliar su capacidad de producción.

Durante el encuentro, la mandataria aseguró: “Cuenten conmigo para que su empresa siga creciendo; conocemos la trayectoria de Sabropollo y su importante contribución a la economía del estado. Desde el gobierno, continuaremos trabajando para crear infraestructura y fortalecer la seguridad, con el fin de brindarles las condiciones necesarias para su desarrollo”.

Por su parte, los directivos de Sabropollo presentaron algunos de los proyectos de expansión que planean implementar en sus plantas de procesamiento.

Destacaron la confianza que tienen en Aguascalientes, gracias a las condiciones favorables que ofrece el estado para el crecimiento empresarial y el impulso al desarrollo económico e industrial.

Sabropollo se dedica a la producción y comercialización de pollo, huevo y alimento balanceado para animales, cumpliendo estrictamente con normas internacionales de calidad e higiene.

La empresa también sobresale por su uso de tecnología de punta y su compromiso con la protección del medio ambiente.