Moody’s eleva calificación crediticia de Veracruz a A.mx con perspectiva estable

La administración de la gobernadora Rocío Nahle García ha impulsado un manejo responsable de los recursos. (Foto: Cuartoscuro)

La agencia internacional Moody’s México mejoró la calificación crediticia de Veracruz, que pasó de A-.mx a A.mx con perspectiva estable, y ratificó en AAA.mx los 13 créditos contratados por la entidad.

De acuerdo con la calificadora, este cambio refleja los avances en las finanzas públicas del estado, entre ellos la reducción de deuda, el incremento de ingresos propios y la consolidación de la estabilidad fiscal.

El ajuste permitirá a Veracruz acceder en mejores condiciones a nuevos financiamientos, fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar una percepción positiva de disciplina financiera ante la Federación.

La administración de la gobernadora Rocío Nahle García ha impulsado un manejo responsable de los recursos, con disciplina en el gasto, eliminación de créditos de corto plazo y optimización de las condiciones financieras.

Estos factores han dado margen para atender compromisos y destinar más recursos a infraestructura social como carreteras, hospitales, escuelas, agua potable y seguridad.

Moody’s subrayó que la perspectiva estable asegura que durante 2025 y 2026 Veracruz continuará registrando resultados positivos, con suficiencia presupuestal para hacer frente a retos estructurales como el sistema de pensiones y los adeudos históricos.

Con este reconocimiento, Veracruz se coloca entre los pocos estados del país en elevar de manera consecutiva su calificación crediticia ante dos agencias internacionales: primero con HR Ratings en junio y ahora con Moody’s.

Este logro posiciona a la entidad como un referente nacional en finanzas públicas responsables y en el rescate financiero con orden y disciplina.