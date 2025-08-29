Militar es herido por explosivo durante jornada de canje de armas en Tecate: ¿Qué pasó?

Durante el programa de canje de armas en Tecate, un oficial resultó herido por la explosión de un aparato.

Un elemento del Ejército Mexicano resultó herido este viernes luego que un aparato con iniciador de explosivos se accionara por accidente, impactando en uno de los brazos del militar, durante un evento de la campaña nacional de Canje de Armas. El agente fue inmediatamente atendido.

El hecho tuvo lugar en Tecate, municipio de Baja California, en el Parque Miguel Hidalgo, mientras se realizaba la jornada de canje de armas ‘Sí al desarme, sí a la paz’; el evento colindó con el Palacio Municipal de la ciudad.

Las autoridades de seguridad locales informaron que el hecho fue provocado por la explosión de un artefacto que contenía cápsulas fulminantes.

Un malfuncionamiento del material entregado por parte de un ciudadano en la jornada de canje fue el determinante que influyó en que el agente del Ejército Mexicano fuera lastimado.

Este último recibió auxilio de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes no esperaron a llamar al 911 para solicitar una ambulancia y, por el contrario, lo llevaron a un hospital en una unidad.

En un video de apenas cuatro segundos de duración se logra observar cómo el militar está sentado con sangre en su brazo derecho, mientras compañeros lo ayudan a mantenerse en la silla ante un aparente mareo causado por la detonación.

Sobre la población que se encontraba presente al momento del percance, el Gobierno de Tecate, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), refirieron que no hubo ciudadanos que fueron alcanzados por las cápsulas fulminantes.

El funcionamiento de estas cápsulas es a través de pequeños aditamentos con sustancias en su interior que se accionan al instante de ser golpeadas o al ser iniciadas por una mecha o fuego.

No se les considera explosivos como tal, sino un tipo de iniciador que permite el encendido de una sustancia mayor.

Las autoridades consideraron que el incidente no pasó a mayores, luego que el elemento castrense se encuentre estable y sin heridas graves.

Además, subrayaron la importancia de seguir llevando a cabo jornadas de canje de armamento para evitar que haya este tipo de dispositivos en los hogares.