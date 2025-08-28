Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas, y a su hijo en ataque armado

El exalcalde del municipio de Las Minas, Veracruz, Melquiades Alarcón Caro, y su hijo fueron asesinados en un ataque armado.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 28 de agosto, en el entronque de la carretera de Zomelahuacan y Pueblo Nuevo, a 50 kilómetros de la capital del estado, Xalapa.

De acuerdo con diferentes versiones, fue alrededor de las 8:00 horas cuando el exedil y su hijo circulaban en la zona a bordo de un vehículo, y hombres fuertemente armados los alcanzaron y abrieron fuego de forma directa.

Algunas personas en el sitio señalaron que el vehículo en el que las víctimas se trasladaban tenía al menos 40 impactos de bala.

El exalcalde ocupó el cargo en Las Minas, postulado por la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante el periodo de 2018 a 2021.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron información sobre el asesinato ni sobre la línea de investigación que seguirán.

Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial, quienes resguardaron el área.

Posteriormente, arribó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, que realizó el levantamiento de los cuerpos para iniciar los procedimientos de ley correspondientes.

Veracruz, en el primer lugar de las entidades donde más hechos violentos contra políticos hay registrados

El asesinato de Alarcón Caro se suma a una larga lista de políticos violentados en la entidad, ya que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar en violencia política, de acuerdo con Integralia Consultores.

En el reporte de la consultora, tan solo de enero a junio de este año, se identificaron 81 casos, de los cuales 16 fueron homicidios. También se señala la existencia de otros delitos, como atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y delitos menores cometidos contra distintos personajes de la vida política.

Además, en los últimos meses se registró un incremento de los hechos violentos que ocurren en la entidad, como fue el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández, maestra jubilada y taxista que presuntamente se negó a pagar una cuota al crimen organizado.

A la par, a principio de agosto, fueron abandonados tres cuerpos desmembrados en una carretera de Veracruz, junto a con un mensaje firmado por la organización Grupo Sombra, relacionada con las extorsiones y agresiones a reos que desataron un motín en el penal del puerto de Tuxpan.