Niño queda atrapado en máquina de peluches... por 30 minutos: ‘Tenía dificultad para respirar’, narran

Dorlan Alexander, menor de 8 años, fue rescatado la noche del lunes 25 de agosto, tras quedar atrapado dentro de una máquina de peluches en el interior de una plaza comercial de la colonia La Fama en Santa Catarina, Nuevo León.

El hecho se registró alrededor de las 7:30 de la noche en la plaza comercial ubicada en el Bulevar Díaz Ordaz y la calle Hidalgo, Nuevo León, cuando Dorlan Alexander, de ocho años, logró introducirse a la máquina conocida como “Muñe Locos”, quedando encerrado y sin poder salir.

Al arribo de las unidades del Grupo Jaguares de Protección Civil municipal, el niño ya había sido liberado por un ciudadano que presenció la escena.

“Yo iba pasando y miré a una madre desesperada y a un padre que no sabían qué hacer porque su hijo se metió a la máquina de los peluches, quedó literalmente adentro de la máquina y la tapa se cerró”, relató Erik Antonio Valdez Villanueva, quien vende empanas afuera de la tienda e intervino para liberar al menor.

Santa Catarina, NL: ¿Cómo el niño logró ingresar a la máquina de peluches?

Testigos dijeron que el niño y su familia acudieron a una peluquería ubicada casi frente al negocio de juegos.

Al terminar de cortarle el cabello, el niño pidió permiso de ir a jugar al local de peluches, por lo que fue acompañado por su abuela.

Sin embargo, aprovechó una distracción para meterse a la máquina de peluches por el pequeño espacio por donde se reciben los premios.

Tras avisar a sus padres, el caos se apoderó, dado que no encontraban la forma de sacarlo y el niño ya comenzaba a sentir mucho calor e incluso dificultad para respirar, hasta que un ciudadano rompió la pequeña puerta y extrajo al menor.

El testigo explicó que el personal de la tienda le pidió no intervenir, sin embargo, decidió actuar al ver la urgencia de la situación. “El personal de la tienda me estaba impidiendo y me decía: ‘no le muevas, ahí viene gente preparada’, y les contesté: ‘muchos opinan, pero no hacen nada’”, relató.

Tras dialogar con la madre, el ciudadano tomó la decisión de forzar la compuerta. “Le dije a la madre: ‘¿usted quiere que le ayude a su hijo?’. Y me respondió: ‘sí, sáquelo’. Entonces me agaché, le pedí al niño que hiciera unos movimientos y tuve que quebrar la tapa”, detalló.

A la llegada de los rescatistas valoraron al menor y confirmaron que se encontraba estable y sin lesiones, por lo que se retiró del lugar acompañado de sus padres.

Los hechos provocaron pánico entre los clientes y desesperación en la familia del niño, sus padres identificados como Karen Mirela y Omar Saldívar, quienes agradecieron la ayuda recibida.

El rescate ocurrió después de cerca de 30 minutos de tensión, con la presencia de clientes y trabajadores de la tienda, quienes observaban sin poder intervenir de manera efectiva.