Caso de miasis en humanos: Yucatán confirma primer paciente infectado por el gusano barrenador

La detección fue realizada por la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del estado. (Foto: Especial)

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) confirmó este sábado 23 de agosto el primer caso humano de miasis por Cochliomyia hominivorax, enfermedad causada por el denominado gusano barrenador.

La dependencia informó que el paciente es originario de Tabasco y residente del municipio de Izamal, donde en días pasado el Tren Maya sufrió un choque.

¿Qué sabemos del caso humano de miasis en Yucatán?

La persona fue ingresada al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), donde recibió atención especializada que permitió su evolución favorable y alta médica el 11 de agosto. Actualmente, permanece bajo seguimiento ambulatorio por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

La detección fue realizada por la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la SSY.

En coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se activó un protocolo de prevención y control en la zona con el fin de salvaguardar la salud pública.

Ante la presencia de la mosca causante del gusano barrenador en la entidad, la Secretaría emitió recomendaciones para evitar contagios, entre ellas:

Mantener limpias y cubiertas las heridas con apósitos secos y seguros;

realizar higiene adecuada mediante lavado con soluciones estériles;

evitar la acumulación de basura y desechos orgánicos que atraigan insectos; y

revisar periódicamente a animales domésticos y de granja en busca de lesiones.

También se sugiere usar barreras físicas como mosquiteros y repelentes para reducir el contacto con insectos.

Casos de miasis en humanos

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en México solo cuatro estados han reportado casos de infección humana por gusano barrenador: Chiapas con 36, Campeche con tres, Tabasco con uno y Yucatán con uno.

De los 40 diagnósticos positivos en el país, únicamente se ha registrado un fallecimiento: una persona de 86 años, originaria de Candelaria, Campeche, cuyo deceso fue notificado el pasado 29 de julio.