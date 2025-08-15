Las vacaciones de Sandra Anaya, diputada relacionada con desvío de 40 mdp en Gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Las vacaciones de Sandra Anaya no solo han incluido a la Muralla China, sino también destinos de Europa y EU.

No solo es la Muralla China. La diputada de Morena, Sandra Anaya, presumió sus viajes por el mundo en redes sociales en medio del escándalo de corrupción por presunto desvío de recursos en Morelos.

En su cuenta de TikTok, la legisladora mostró su rutina de ejercicio… en la Muralla China, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Tanto en dicha red social como en su cuenta de Instagram, Sandra Anaya presumió los inolvidables momentos que pasó en París, frente a la Torre Eiffel.

Sin embargo, no son los únicos destinos que ha visitado debido a que sus fotos incluyen Ámsterdam, Países Bajos; Brujas, Bélgica, y Central Park, en Nueva York.

La exhibición de estos viajes ocurre en medio de los escándalos de otros políticos de Morena, quienes han sido captados en sus vacaciones por el extranjero, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, en Tokio; Ricardo Monreal, en España; Mario Delgado, en Portugal, entre otros lujos exhibidos por el partido guinda.

¿Qué dijo Sandra Anaya sobre sus vacaciones por el mundo?

Ante las críticas por sus vacaciones al extranjero y la rutina de ejercicio en la Muralla China, Sandra Anaya respondió que no estaba de viaje, sino en el Congreso y que el video publicado, no es reciente.

“No entiendo cuál es el interés por denostar, no a mí como persona Sandra Anaya, sino todo este movimiento y esta gran labor que está haciendo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo.

Anaya agregó que en los últimos días ha estado trabajando “en territorio” en Morelos, con la gobernadora, Margarita González, y preparándose para el próximo periodo ordinario.

“No ando en China, no inventen. Ese video tiene más de tres años, yo creo y ni siquiera era diputada”, agregó.

Sin embargo, tanto el video de la Muralla China como el resto de las fotos y videos fueron eliminados de sus redes sociales y al menos su cuenta de TikTok la hizo privada.

Esto sabemos sobre Sandra Anaya y el presunto desvío de recursos en Morelos

Aunado a sus viajes al extranjero, Sandra Anaya enfrenta una polémica al estar acusada por el presunto desvío de recursos de más de 40 millones de pesos del gobierno de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco.

Sandra Anaya fue secretaria de Administración en el gobierno del exfutbolista y también fue señalada por adquirir terrenos en las inmediaciones del Lago de Tequesquitengo por debajo del valor comercial.

Este hecho es parte de una presunta red de corrupción en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (FITEQ) donde se menciona que Anaya fue beneficiaria de la adquisición irregular de dichos predios.

Otro de los escándalos es que al dejar su cargo estatal en el gobierno de Morelos, se autoasignó un finiquito de alrededor de medio millón de pesos por haber ocupado el cargo durante más de dos años.

*Con información de Teodoro Rentería/Corresponsal.

