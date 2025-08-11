Tormenta tropical ‘Erin’ se forma en el Atlántico: ¿Afectará a México? Esta será su trayectoria

La tormenta tropical 'Erin' se formó en el Atlántico y 'amenaza' las costas de Quintana Roo.

La temporada de huracanes continúa en el océano Atlántico y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la formación de la tormenta tropical Erin en el Atlántico oriental.

A las 9:00 horas, Erin se ubicaba a 6 mil 160 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo, con un desplazamiento de 31 kilómetros por hora.

En las próximas horas, Erin se mantendrá como tormenta tropical al este de Cancún, Quintana Roo.

Será hasta la tarde del miércoles 13 de agosto cuando Erin evolucione a huracán categoría 1 a 4 mil 400 kilómetros al este de Cancún.

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Erin’?

La tormenta tropical Erin alcanzará la categoría 2 de huracán en las primeras horas del viernes 15 de agosto, a 3 mil 425 kilómetros al este de Cancún.

Al día siguiente, se fortalecerá a huracán categoría 3 a 2 mil 780 kilómetros al este de Cancún, según la trayectoria prevista por Conagua.

Además de la tormenta tropical Erin, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila otra zona de baja presión en la cuenca del Atlántico.

Su ubicación es en el Atlántico central, donde mantiene 10 por ciento de probabilidad para el desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 20 por ciento en los siguientes siete días.

Actualmente, se localiza a 3 mil 560 kilómetros al este-noroeste de las costas de Quintana Roo y su desplazamiento es hacia el norte.

¿Dónde habrá lluvias hoy lunes 11 de agosto?

Para este lunes se prevén lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en los siguientes estados:

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Estado de México.

Morelos.

Puebla.

Guerrero.

Campeche.

Yucatán.

Las precipitaciones fuertes ocurrirán en los siguientes estados:

Sonora.

Sinaloa.

Chihuahua.

Nuevo León.

Durango.

Zacatecas.

Aguascalientes .

. San Luis Potosí.

Nayarit.

Guanajuato.

Querétaro .

. Hidalgo.

Tlaxcala.

CDMX.

Tamaulipas .

. Veracruz.

Tabasco .

. Quintana Roo.

En tanto, los chubascos ocurrirán en Baja California Sur y Coahuila, así como lluvias aisladas en Baja California.

Con respecto a la tormenta tropical Ivo, actualmente se mantiene como depresión tropical a 900 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur y está en proceso de disipación.

En contraste, a partir de este 11 de agosto habrá una onda de calor en el sur de Baja California Sur y se mantendrá dicho fenómeno en el este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas; así como centro, sur y sureste de Oaxaca.

Por esa razón, habrá temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y noroeste y centro de Sonora.