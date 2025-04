Empresas dan ‘El Paso’ por aranceles de Trump: Mudan actividades de Ciudad Juárez a Texas

Ante la amenaza de la implementación de aranceles del 25 por ciento a exportaciones de México a Estados Unidos, empresas han acelerado su producción en Ciudad Juárez y han trasladado inventarios, así como procesos de logística y empaquetado a El Paso, Texas.

Así lo informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, Héctor Núñez Polanco, quien señaló que esta situación es consecuencia de la incertidumbre generada por la política arancelaria de Donald Trump.

No obstante, destacó que no hay una situación de alarma o emergencia, pues sólo se trata de previsiones que realizan las empresas y en particular las que pertenecen al sector manufacturero.

¿Qué empresas trasladaron su producción a Texas?

Según datos de la Asociación de Maquiladoras A.C. (Index Ciudad Juárez), media decena de empresas trasladó parte de sus procesos a la vecina ciudad de El Paso, Texas.

Dichas empresas están ligadas al ramo automotriz y electrónica, afirmó María Teresa Delgado Zarate titular de Index Ciudad Juárez.

Cabe señalar que la industria manufacturera de exportación se rige bajo el sistema de “Justo a Tiempo”, que consiste en entregar en plazos establecidos las mercancías y en caso de incumplimiento se hacen acreedores tanto a multas como sanciones económicas.

¿Qué procesos han trasladado a Texas por miedo a los aranceles de Trump?

Delgado Zarate precisó que las empresas siguen instaladas en Ciudad Juárez, pero ya se llevaron a El Paso, Texas, varios de sus procesos.

El líder empresarial Núñez Polanco resaltó que son procesos de logística o empacado, así como inventarios de materias primas, las que se han trasladado a Estados Unidos por el tema de aranceles.

Y destacó que esta decisión no afecta la generación de empleos en esta localidad, porque los procesos enviados a El Paso, Texas no impactan las líneas de producción en Juárez.

Héctor Núñez indicó que las empresas contaban con mucho inventario de materia prima para usar en el largo plazo de este lado en la frontera, pero fueron devueltos hacia Estados Unidos.

De esas materias primas una parte se retornaron sin procesar y otra ya terminada, y el apuro es porque podrían ser susceptibles de aranceles, apuntó.

Aranceles de Trump al sector automotriz

El anuncio de Donald Trump sobre la entrada en vigor de aranceles al sector automotriz mantiene el nerviosismo de los empresarios de exportación.

Dicho arancel se aplicará también el 2 de abril con el 2.5 por ciento y alcanzará en breve el 25 por ciento a los automóviles fabricados en México.

Núñez Polanco mencionó que están a la espera de la posición que asumirá el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las acciones anunciadas por el presidente norteamericano, Donald Trump.

¿Qué sabemos de la posición del gobierno de Sheinbaum a los aranceles de Donald Trump?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se ha reunido en varias ocasiones con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y negoció tres puntos para la aplicación de aranceles a los autos hechos en México.

Primero, los vehículos fabricados en México han ido incrementando sus componentes hechos en Estados Unidos, por lo tanto, van a tener un descuento, dependiendo de su integración.

Segundo, las autopartes que se producen en México, no se les impondrá tarifa al 2 de abril. “Estamos en una mesa para cuidarlas”, detalló Ebrard.

Tercero, no se cobrará varias veces tarifas a los fabricantes que están en México cuando cruzan la frontera.

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que rumbo al 2 de abril van a dar una respuesta integral a lo que se anunció en aluminio y acero, así como a los autos y a lo que se anuncie después de esta fecha.

Destacó que “tenemos que defender los empleos que se generan en nuestro país y trabajar en la relación con el Gobierno de Estados Unidos y siempre con el principio de la defensa de la soberanía de nuestro país. Por supuesto que dentro del T-MEC no debe haber aplicación de aranceles”.