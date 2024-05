Rescatan a más de 400 migrantes hacinados en camiones en Veracruz

El Instituto Nacional de Migración (INM) reveló este jueves 2 de mayo que sus agentes encontraron a 407 personas extranjeras “abandonadas” en tres autobuses en Veracruz.

En un comunicado, el organismo informó que los vehículos, presuntamente destinados a uso turístico, fueron encontrados el pasado martes en la autopista Minatitlán-Acayucan con 91 migrantes a bordo que viajaban en núcleos familiares, 264 adultos que iban solos y 52 menores de edad no acompañados.

“Las personas identificadas provienen de siete países del Caribe, Centro y Suramérica”, precisó.

La autoridad migratoria desgranó que, entre las personas que viajaban solas, la mayoría de los migrantes provenían de Guatemala (187), Ecuador (27) y El Salvador (21).

Este grupo fue trasladado a las instalaciones del INM en Acayucan y, las familias y menores de edad, al albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ubicado en el mismo municipio.

El comunicado también informó que se trasladaron al Hospital General de Cosoleacaque, también en Veracruz, a una mujer embarazada de origen hondureño, a su hija menor de edad, a “un hombre y a otra persona de nacionalidad ecuatoriana”.

Esta noticia llega tras un 2023 récord en migración irregular en México, actividad que creció un 77.2 por ciento respecto del año anterior, y la misma semana que los Gobiernos mexicano y estadounidense acordaron implementar medidas inmediatas para reducir, de forma drástica, los cruces irregulares en la frontera común.

“El proceso de rescate humanitario se realizó en estricto apego al respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras”, aseveró el INM.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves que en su Gobierno haya endurecido las acciones migratorias por presiones del actual mandatario de Estado Unidos, Joe Biden, o del anterior, Donald Trump (2017-2021).

“No, es que yo no me dejo presionar por nadie, México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad, no es un pelele de ningún Gobierno extranjero, eso ya pasó, eso también es de lo que se ha ido y espero que no vuelva”, respondió el gobernante mexicano a una pregunta expresa en su conferencia matutina.

Sus declaraciones se producen tras un comunicado conjunto emitido el lunes con Biden, con quien conversó el domingo y acordó “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos”.

Pese a negar las presiones y celebrar que Biden “nunca ha tomado una decisión unilateral”, el mandatario reconoció que México sí “ayuda” a Estados Unidos porque son “países vecinos” con 3 mil 180 kilómetros de frontera.

“No podemos desligarnos, romper”, concedió.

Asimismo, señaló que la migración es un tema cada vez más relevante a nivel político porque este año coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos tras un flujo migratorio récord en 2023.