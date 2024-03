Nueva caravana con 3 mil migrantes sale de Tapachula

Alrededor de 3 mil migrantes emprendieron una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.

Se trata de migrantes de países de Centro, Sudamérica y el Caribe, quienes salieron de Tapachula, en lo que llamaron Viacrucis Migrante, que busca ser de nuevo el grito de quienes están atrapados en el sur de México, imposibilitados de llegar a la frontera con Estados Unidos.

La caravana salió de la ciudad portando una gran cruz, con la exigencia al gobierno federal para que les permita el tránsito libre por el país. También llevan una manta con la leyenda “asesino de migrantes pobres”.

Las y los migrantes, entre ellos niños y niñas, salieron del Parque Bicentenario, en el centro de Tapachula, y caminaron unos 15 kilómetros sobre la carretera, con 40 grados de temperatura, hasta llegar al Ejido Álvaro Obregón.

El sacerdote Heyman Vázquez, quien ha sido un acompañante en el movimiento migrante, pidió a la población “darle agua al sediento y pan al hambriento”, y exigió a las autoridades poner más atención al tema migratorio.

Dijo que no se debe olvidar que quienes salen de sus países huyen de la violencia y buscan mejores oportunidades y bienestar para sus familias. “Van cansados, sedientos y hambrientos, en busca de un sueño americano que, a veces, se les convierte en viacrucis”, subrayó el sacerdote.

El párroco explicó que el Viacrucis Migrante es una caravana que se realiza desde hace 14 años para visibilizar la crueldad con la que son tratados los migrantes por parte de los gobiernos y las autoridades migratorias.

“Un gobierno sádico que disfruta del sufrimiento de los demás, disfruta que los migrantes sufran el cansancio, el Sol, la lluvia, es algo que no entendemos, pero que la sociedad no puede acostumbrarse al sufrimiento humano y no se puede permitir que esta población migrante camine a pie kilómetros y kilómetros, cansados y, sobre todo, poniendo en peligro su vida”, remarcó Vázquez Medina.

En su recorrido, los migrantes acusaron recrudecimiento de la violencia contra ellos, especialmente a manos de los grupos del crimen organizado, que los secuestran, extorsionan, desaparecen o asesinan.

Cabe recordar que esta es la segunda caravana que sale de Tapachula en lo que va de 2024.