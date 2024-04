Donald Trump saca su lado más xenófobo; sólo quiere a migrantes de ‘países bonitos’ de Europa

Donald Trump aprovechó una de sus reuniones con donantes para su campaña para hacer comentarios violentos y racistas contra migrantes de países latinos y africanos, además de que lamentó que no llegaran de esa forma las personas de “países bonitos”, como Dinamarca o Suiza.

La reunión ocurrida en una mansión de John Paulson en Palm Beach, Florida, la noche del sábado 6 de abril, habría sido con fines de que Trump atrajera inversionistas y de la cual recopiló cerca de 50 millones de dólares, según reportes que dieron fuentes a The New York Times, y si bien no se tiene grabación del evento que compruebe sus dichos, las fuentes dijeron al periódico estadounidense que el candidato del Partido Republicano soltó varios dichos racistas y clasistas contra los migrantes.

Los comentarios de Trump ocurren mientras su rival, el presidente Joe Biden, plantea una narrativa contraria, diciendo que hay que garantizar apoyos a los migrantes y que es necesario empatizar con su situación, según lo que dijo en una entrevista este martes 9 de abril.

Si bien Donald Trump ha mantenido un discurso contra los migrantes desde su campaña del 2016, en este evento privado justificó incluso actos racistas del pasado, asegurando que a pesar de las críticas, él decía “le parecía bien”.

La lista de dichos racistas de Donald Trump

A lo largo de la reunión, Donald Trump dejó estas frases racistas según las fuentes que estuvieron en el evento:

“Cuando dije, ya saben, por qué no podemos permitir que venga gente de países agradables, estoy tratando de ser amable... ¿los países agradables, ya saben, como Dinamarca o Suiza?, ¿viene gente de Dinamarca?, ¿de Suiza?, ¿de Noruega?”, ironizó Trump mientras los asistentes reían.

“Ya saben, se lo tomaron como un comentario terrible, pero a mí me pareció bien”, dijo Trump en torno a la ocasión en la que aseguró durante una reunión con legisladores en el despacho oval que Haití, así como ciertos países de África, eran “países de mierda”, a comparación de Noruega.

Respecto a las personas migrantes que entran por la frontera sur en su mayoría latinos, dijo que “vienen de prisiones y cárceles. Vienen de lugares terribles, países que son un desastre”.

También cargó contra los migrantes procedentes de Yemen, y aseguró que es un lugar ”donde se están volando unos a otros por todas partes”.

Rumbo al final, volvió a referirse a las personas migrantes que son miembros de pandillas, y aseguró que “hacen que los hells angels parezcan personas completamente agradables”.

Donald Trump es líder en las encuestas sobre el presidente Joe Biden, y aunque ha mantenido sus mensajes en contra de la migración y el aborto, no ha perdido apoyo de millones de personas que consideran que son temas fundamentales para el gobierno estadounidense actualmente.

Con información de The New York Times.