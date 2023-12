Luis Enrique Orozco pide ‘chamba’ tras dejar de ser góber interino de NL: ‘No me robé un peso’

¡Busca ‘chamba’! Luis Enrique Orozco, exgobernador interino de Nuevo León, pidió encontrar ‘pronto’ trabajo y continuar con su vida profesional, luego de dejar el camino libre a Samuel García para que lidere el Gobierno del estado.

A través de redes sociales, Orozco recalcó que nunca ha pedido dinero, pero aclaró que ahora busca trabajo después de dejar el cargo como gobernador interino de Nuevo León.

“Nunca he pedido dinero, aunque ustedes no lo crean y nunca lo voy a pedir, con esa conciencia me despierto todos los días y espero que esto me permita encontrar pronto un trabajo y continuar con mi vida profesional”, detalló.

Ante esto, destacó que tiene el apoyo de las personas que le han mostrado simpatía a pesar de la crisis de gobernabilidad por la que atravesó el estado: “Sé que tengo el apoyo de muchísimas personas, no nada más en este estado, sino a lo largo del país que espontáneamente me han expresado gestos de cariño, de simpatía, que me han halagado con un sinfín de buenas palabras”.

Incluso, el exmandatario estatal, que duró solo días al frente de Nuevo León, dijo que toma a broma los comentarios sobre “que soy el mejor gobernador de Nuevo León porque no me robé ni un peso, hasta eso también lo tomo con simpatía”.

🔴⚡️Fue Gobernador interino de Nuevo León durante el fin de semana, hoy @LuisOrozcoNL agradece y busca trabajo, dice que no tiene interés x un cargo de elección y asegura que nunca le ha pedido dinero a nadie.

"Dicen que soy el mejor gobernador porque nunca me robé un peso". pic.twitter.com/UgIoqQ6tua — César Cepeda (@cesarmty) December 6, 2023

Luis Enrique Orozco renuncia como gobernador interino en NL

Luis Enrique Orozco anunció su renuncia a la gubernatura interna en Nuevo León, debido a que no se le permitió asumir funciones.

“El día de hoy, tras las reflexiones que hice el día de ayer, consideré necesario reconocer el innegable derecho que tiene el gobernador Samuel García de retornar al ejercicio de este encargo por haber sido electo de forma democrática en ua elección universal a la que accedieron todas y todos los ciudadanos de Nuevo León y que esta solicitud que presentó el gobernador a este Congreso sea evaluada por esta soberanía y decidan lo que en derecho corresponda”, señaló esta tarde.

En la rueda de prensa estuvo acompañado por el presidente del Congreso estatal, Mauro Guerra, y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Arturo Salinas.

“En un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco, hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García”, anunció Guerra.