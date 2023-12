Samuel García revela que habló con Luis Enrique Orozco para decirle: ‘No hay gobernador interino’

Samuel García reveló este lunes 4 de diciembre que conversó con Luis Enrique Orozco, quien fue designado gobernador por el Congreso estatal, y le hizo ver que al reasumir sus actividades al frente del Ejecutivo no existe la figura de interino.

“Estoy en comunicación con Luis Orozco, ya le hice ver que reasumí funciones, que no usé la licencia y que por lo tanto no hay tal gobernador interino, es clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar”, explicó Samuel García a través de sus historias en Instagram.

Ante esto, pidió serenidad y tranquilidad a los habitantes del estado porque “estamos de vuelta y hoy mismo se aclara todo”, de hecho, dijo, nunca abandonó el cargo porque “decidí no usar la licencia y al no usarla, reasumí funciones desde el sábado a primera hora”.

Sobre los ataques de la oposición, el exabanderado de Movimiento Ciudadano explicó que hace “oídos sordos a la grilla que trae el PRIAN, que hay otro gobernador interino” y prometió que viene lo mejor para Nuevo León.

En otras imágenes, compartidas en esta misma red social, se le ve ingresando a su oficina, ubicada al interior del Palacio de Gobierno, donde desde muy temprano se observó la llegada de antimotines de Fuerza Civil.

La mañana de este lunes, el canal de televisión del Gobierno de Nuevo León difundió en sus redes sociales la supuesta conversación de WhatsApp en la que los diputados de oposición exigían dinero e impunidad para sus líderes, a cambio de aprobar la licencia y el interno que solicitaba Samuel García.

“Circuló en redes sociales la lista de puntos que presuntamente PRI y PAN le pidió a Samuel García a cambio de nombrar como interino a Javier Navarro”, se lee en la publicación.

Luis Enrique Orozco acusa a Samuel García de impedirle ostentar el cargo

Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, acusó a Samuel García de impedirle ostentar el cargo, luego de que la semana pasada fue designado por el Congreso estatal.

Orozco aseguró que, bajo el mandato de la Constitución, ostenta el cargo de gobernador interino de Nuevo León y dicho puesto aún no ha sido revocado por alguna autoridad, ya que el propio Congreso lo designó.

No obstante y a pesar de la resolución, denunció que hasta este lunes ha tenido que ejercer sus funciones con sus propios recursos, ya que el exaspirante a la Presidencia por parte de Movimiento Ciudadano le ha impedido tomar el cargo.

“No tengo un lápiz, no tengo oficina, no tengo un papel, un escritorio, una computadora, no tengo un recurso material; sin embargo, tengo la designación reconocida a través de un proceso apegado a la Constitución y tengo el valioso apoyo de muchos ciudadanos”, sostuvo.