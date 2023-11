Xóchitl Gálvez vs. AMLO: ‘Soy el dolor de cabeza del presidente’

Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México (FAM), aseguró que es el “dolor de cabeza” del presidente de México Andrés Manuel López Obrador por lo que éste buscará que no llegue a la presidencia.

Durante su visita a Veracruz afirmó que su popularidad cada vez crece más por lo que dijo que se trata de algo que le incomoda al morenista y presidente del país.

“Es que el presidente, soy su dolor de cabeza, soy yo desde que aparecí. Está realmente preocupado y va a tratar de hacer lo que sea, con tal de no dejarme pasar, pero pues ya llegué hasta aquí, y voy a llegar hasta la silla grande”, afirmó.

En la ciudad de Orizaba sostuvo diversas críticas a la administración actual tales como las acciones en materia de seguridad, campo, entre algunas otras.

Xóchitl Gálvez desmiente interés por quitar programas sociales

Asimismo afirmó que no es cierto que busque quitar los programas sociales y dijo que se trata solamente de una estrategia para descalificarla.

“Cómo voy a quitar un programa social cuando mi abuela murió tirada en un petate allá en Tepatepec. Cómo voy a quitar un programa social para un niño si yo tenía que vender gelatinas y tamales desde los ochos años”, sentenció.

“No hay manera que yo tenga ese pensamiento, pero en ese momento se me quería descalificar y descarrilar, de esta posible candidatura a la Ciudad de México”, agregó Gálvez.

La panista y virtual candidata de la coalición opositora también criticó la terna enviada por el presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sostuvo que esta situación se debe a que el presidente está molesto por los fallos que ha realizado la Corte y que van en contra de las políticas que busca la administración actual.

“Me parece una terna que no es la adecuada ya que los integrantes no tiene legalmente la oportunidad de ser candidata y las otras dos son militantes de Morena, me parece que es una provocación(…) el tema de fondo es que no les gustan los fallos de la Corte porque han hecho leyes inconstitucionales y lo que deben de hacer es respetar la Constitución y con eso las cosas podrían caminar muy bien”, sostuvo.

Otra crítica vertida por la senadora con licencia es la relativa a los trenes de pasajeros que busca impulsar la actual administración puesto que sostuvo que este tipo de decisiones se deben realizar a través de análisis técnicos.

“Ese tipo de cuestiones no se hacen por caprichos sino con un análisis técnico habría que revisar cada caso en donde es posible y en donde no y creo que esa decisión la deben de tomar las compañías”, dijo Xóchitl Gálvez.