Maru Campos acusa que Segob no le toma la llamada para atender crisis migratoria: ‘Estoy sola’

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, confesó este miércoles 11 de octubre que se siente ‘sola’, ya que el Gobierno federal, en específico la Secretaría de Gobernación (Segob), no le ha contestado ni una llamada para atender la crisis migratoria.

En entrevista para Radio Fórmula, Campos acusó que sigue existiendo una espera muy larga por parte del comercio tijuanense, a pesar de que ya se reabrieron los puentes fronterizos de Texas.

“Hoy en día deberíamos de estar cruzando de manera fluida por el nearshoring, por la localización de todas estas empresas que están llegando a México, particularmente al Bajío, al norte del país y bueno desalienta e inhibe las nuevas inversiones”, sostuvo.

Ante esto, la gobernadora de Chihuahua explicó que el comercio se ha visto afectado debido a que el Gobierno mexicano es incapaz de reducir el flujo migratorio y “somos incapaces de darle una buena solución al Gobierno de Estados Unidos”.

“Hay un conflicto con el Gobierno de Texas, que su gobernador es de otro partido político y esto hace más complicada la situación en cuanto a decidir en cuanto a definir en Estados Unidos la política migratoria que se debe de tomar”, agregó.

Por esta razón, recalcó que existe omisión por parte de las autoridades, ya que el número de migrantes que llegan a México continúa elevándose. “Esta situación se vuelve muy difícil y no es más que la falta de cuidado, de atención, de responsabilidad por parte del Gobierno federal, de asumir una política migratoria”, dijo.

¿Qué medidas plantea Chihuahua para reducir la migración?

Para lograr que reduzca la migración en el país, Maru Campus planteó platicar con Luisa María Alcalde, titular de Segob; sin embargo, la funcionaria confesó que la secretaria le ha negado la llamada para revisar la crisis que existe en la frontera.

“Luisa María Alcalde no he tenido abiertas las comunicaciones por parte del Gobierno del estado… ni tampoco las de la industria de la exportación”, sostuvo.

Por ello, dijo sentirse sola “en esta y en todas” y agregó que lo principal es alzar la voz: “Falta que alcemos la voz (...) la secretaria de Gobernación, quien es su facultad clarísima en la Constitución, en la ley general de migración, en las leyes secundarias que son de orden federal y por su puesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Incluso, advirtió que ahora que se acerca el ejercicio fiscal 2024, pedirá un mayor presupuesto porque el INM porque “dice yo no puedo atender ni rescatar a los migrantes porque no me da la vida, porque no tengo el uso de la fuerza (...) no tengo el recursos”.

Por último, afirmó que le exigir al Gobierno federal una reducción de su flujo migratorio, una política migratoria ordenada, así como al Congreso de la Unión, senadores y Cámara de Diputados una reforma migratoria.