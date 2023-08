Jonuta, municipio de Tabasco, estrena su primer Oxxo: Así fue el festejo

Jonuta, el municipio con la menor población de Tabasco, con cerca de 30 mil habitantes y uno de los de mayor rezago social, celebró la apertura de la primera tienda Oxxo en su territorio.

El ayuntamiento transmitió en vivo el acontecimiento, hubo corte de listón, edecanes, pastel y música para festejar la llegada de la tienda de conveniencia.

El alcalde de Morena, Eric Garrido Argáez anunció desde el año pasado este inmueble comercial como una de las inversiones de la iniciativa privada más relevantes en la demarcación, porque generará 7 empleos directos.

Por lo que fue el encargado de hacer la inauguración junto a funcionarios municipales y aseguró que aunque muchos se burlaron de que no existía un establecimiento de este tipo en Jonuta, ahora eso cambiará.

En el festejo hubo corte de listón y hasta pastel. (Especial)

Alcalde de Jonuta hace la primera compra en el nuevo Oxxo

“Se burlaban de nosotros porque no creían que aquí no había ni Oxxo. Entonces cuando llego de alcalde y me preguntó cómo traer inversión. Estaré atento de que la policía vigile el establecimiento. Vienen otras tiendas, acabo de firmar, pero no les puedo decir porque se echan para atrás. Pero viene más empleo, Dios nos va a seguir bendiciendo”, expuso.

Y agregó: “La llegada del primer Oxxo a Jonuta representa la confianza que las empresas depositan en el municipio. Este es solo el primer paso hacia un futuro prometedor de más oportunidades y comodidades, marcando un hito en la transición de un Jonuta antiguo a un Jonuta que abraza la modernidad” mencionó el alcalde en su intervención”.

Pero el festejo no terminó ahí, pues hubo lugar para que el responsable de la parroquia del “Señor de la Salud”, Alan Daniel Hernández Zaragoza realizara la bendición de la tienda, para pedir que le vaya bien y que no sea presa del delito.

El edil decidió ser el primero en hacer una compra en el nuevo Oxxo y se gastó 40 pesos, de agua natural y un refresco de cola, ejemplo que siguieron algunos de sus acompañantes.