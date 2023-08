Inseguridad, piratería y Oxxos, retos de las tienditas

Pese a la importancia que tienen los pequeños comercios o tienditas de la esquina en la economía del país, al representar el nueve por ciento del PIB nacional, enfrentan retos importantes como la inseguridad, la piratería y las tiendas de conveniencia, señaló Cuauhtémoc Rivera.

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dijo que en el país hay alrededor de un millón 200 mil tiendas, las cuales generan más de dos millones de autoempleo y le dan sustento a cinco millones de personas.

“Esta tipo de negocios da apoyo y fortalece la posibilidad de consumo de los hogares, son más de 15 millones de mexicanos, de los que viven en pobreza extrema, que se ven en la necesidad de consumir primero y pagar después, es decir, lo que comúnmente se llama pedir fiado”, indicó.

“Entre los retos actuales de las tienditas están el canal de tiendas de conveniencia en México, podemos decir que éste representa alrededor de 50 mil tiendas en el país entre las distintas marcas, o con franquicias que operan en el país, contra un millón 200 mil puntos de venta familiares que hay en todo el país”, comentó.

Destacó que por el número de las tiendas de conveniencia, la cobertura que dan éstas está muy acotada comparada con las tienditas de la esquina, además no generan los mismos empleos que el pequeño comercio, que genera alrededor de dos millones de autoempleo, que de ninguna formal los generarán las tiendas de conveniencia.

“Lo que si es que hay una competencia desleal entre ambos canales, por qué no tienen la mismas condiciones de operaciones en materia de precios, de promociones, de basto, el surtido no es lo mismo, pues el canal tradicional tiene más dificultades para que las abastezcan de una manera más eficiente o efectiva”, indicó.

“Cuando un Oxxo, Super 7 o Círculo K se instala en una zona, los pequeños comercios que están a la redonda de esta tienda tienden a desaparecer al menos en una proporción de seis a siete por cada 10, debido a la terrible presión que ejerce en esa zona la nueva tienda”, comentó Rivera.

Señaló que otras presiones que tiene el sector es el canal informal, pues en las distintas fronteras que tiene el país, pese a que están bajo el control de las fuerzas militares, la piratería sigue siendo un problema, pues es difícil detenerla.

“La piratería o mercancía de contrabando no paga impuestos, no tiene control sanitario, no tiene control de calidad y animan un mercado muy fuerte en el país, pues la informalidad ocupa a 35 millones de mexicanos, es un mercado boyante, y los productos tienen un costo hasta 70 por ciento más barato que los productos legales, que son los que ofrecen los pequeños comerciantes”, resaltó.

Dijo que otro problema que enfrentan es el tema del abasto, por ello el problema de los tienditas es evitar el mayor número de intermediarios a la hora de adquirir sus mercancías, para que los precios no se incrementen de manera significativa, por lo que este asunto es uno de los retos del canal.

“El tema de inseguridad es otro de los principales retos del pequeño comercio, porque el clima de negocios es malo, la gente se meta a su casa más temprano por lo que los horarios de venta se hacen más reducidos, además el cobro de piso y las extorsiones siguen vigentes en contra de los comerciantes”, dijo Rivera.

Asimismo, señaló que el uso de la tecnología es otro reto para las tienditas, ya que ello les ayudaría a manejar de manera más eficiente la operación del negocio y también se puede usar en contra de la inseguridad.