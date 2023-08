Narco ‘aterroriza’ a México: Deja restos humanos en Cuernavaca y narcomantas en Tabasco

Dos cuerpos desmembrados y sin cabeza, distribuidos en varias bolsas negras, fueron abandonados en el corredor de una vivienda en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco.

En el lugar también fue colocada una manta con un mensaje amenazante contra miembros de la policía municipal.

La manta fue firmada con las siglas CJNG y entre otras cosas advertía que lo mismo le pasaría a los policías “que se creen malos” y “revientan casas”.

“A los altos mandos los tenemos ubicados, sabemos que días salen de franquicia”, añadió en referencia a los descansos de los uniformados.

A finales de julio, una cabeza humana fue colocada en la glorieta La Piña y un cuerpo descuartizado apareció en una parada de transporte. También el pasado 6 de agosto fue atacada a balazos la vivienda de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública. En la zona fue dejada una cartulina con amenazas que incluían al alcalde morenista Oscar Ferrer Ábalos.

El pasado 1 de agosto se registró la quema de vehículos y una balacera después de que un grupo delictivo que atacó una estación policial en Chiapas fue detenido en los límites con Tabasco.

A pesar de ello, el edil rechazó que vaya a reforzar su seguridad personal y aseveró que no tiene nexos con el crimen organizado, aunque se solicitó a la federación que la Guardia Nacional y el Ejército aumenten los patrullajes.

”No vamos a reforzar la seguridad personal, con esa confianza de que no tenemos nada malo que esconder y mucho menos por qué protegernos de más. La simple protección que tenemos es no meternos en cosas que no debemos hacer”, aseveró.

Dejan restos humanos en tres puntos de Cuernavaca

La madrugada de este 21 de agosto se reportó el hallazgo de restos humanos en tres colonias de Cuernavaca, en La Carolina, San Antón y Chipitlán.

Los criminales hicieron varias detonaciones y colgaron narcomantas en las que se leen amenazas entre grupos antagónicos y también hacia elementos de la policía.

Aún y cuando la semana pasada llegaron 500 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para el combate al narcotráfico, las células criminales sembraron miedo entre los vecinos de la zona.

Los primeros restos fueron encontrados en la calle Nicolás Bravo, en donde hace dos semanas también se localizaron mensajes de amenazas entre células criminales.

Al director de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca y demás funcionarios se les advirtió que “dejen de apoyar a Los de Siempre”, haciendo alusión a un grupo autodenominado ‘Los Mayas’.

En otra cartulina mencionan en letras rojas y negras a un supuesto líder Marco Antonio ‘N’ alias ‘El Tom’ o ‘El Profe’ y señalan que supuestamente son protegidos “por uno que otro policía estatal, de la Fiscalía General del Estado y mandos de la policía municipal”.

También se localizó el cuerpo de una mujer dentro de un bote de plástico y con huellas de tortura. El hallazgo se dio en la colonia Vicente Guerrero de Jiutepec. En el lugar se encontró una cartulina con mensajes.

José Antonio Ortiz, titular Comisión Estatal de Seguridad (CES), había advertido que 2023 sería un año violento para Morelos por la presencia de al menos 14 grupos criminales y la antesala de un proceso electoral en el que habrá sucesión de gobernador, alcaldes, diputados locales, federales y senadores.

Entonces explicó que entre los grupos están el Cartel del Noreste el cual comenzaba a tener presencia en este territorio; la Familia Michoacana; Guerreros Unidos; algunas pequeñas células de ‘Los Rojos’, así como ‘Los Tlahuicas’, ‘Los Maya’ y algunos aliados del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).