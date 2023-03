Suspenden guarderías en Sonora por irregularidades para evitar que se repita el caso ABC

Debido a que las políticas y las supervisiones se han endurecido en los últimos años después de la tragedia de la Guardería ABC, donde murieron 49 infantes y casi 100 resultaron con lesiones, en lo que va del 2023, se han suspendido seis estancias en la capital de Sonora.

En el caso más reciente, la Dirección de Inspección y Vigilancia de Protección Civil estatal, cerró temporalmente una estancia infantil, que además funcionaba como kínder, en la colonia Villa Bonita, al sur de Hermosillo.

Apenas el 10 de marzo se dio a conocer la clausura de tres estancias por las mismas razones de falta de programa de protección civil y deficiencias en las instalaciones que ponían en riesgo a los infantes; estas se sumaron a dos estancias clausurada a principios de año.

Programa para supervisar guarderías en Sonora

El gobierno del estado, puso en marcha el Programa Ciudadano Inspector, del cual se han derivado las denuncias por las cuales se suspendieron las estancias infantiles.

Este jueves, Inspección y Vigilancia de Protección Civil Sonora determinó la suspensión de la última instalación, luego de confirmar que el kínder y estancia infantil “Mis Primeros Pasos”, ubicado en Villa Bonita, no contaba con un Programa Interno de Protección Civil (PIPC).

Las instalaciones de esta estancia infantil no contaban con dictamen eléctrico, además tenían cortinas de tela, los extintores no eran los adecuados y no se presentó evidencia de la aplicación del retardante al fuego en los materiales combustibles. Además de ello, los inspectores se percataron que el lugar no contaba con salida de emergencia.

Días antes, el 10 de marzo, Protección Civil informó que con base en denuncias del programa Inspector Ciudadano y mediante una estrecha colaboración con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF nacional), cerró tres estancias infantiles.

Estas guarderías iniciaron operaciones de manera irregular y no contaban con los permisos adecuados para funcionar, además de que ponían en riesgo la integridad de los menores que atendían en sus instalaciones, cita la dependencia.

A partir de una denuncia del DIF nacional, se suspendió la guardería “Kids Club” estancia infantil, ubicada en la colonia Puesta del Sol, que registró anomalías graves, pues no contaba programa interno, seguro de responsabilidad civil, dictamen eléctrico, simulacros previos y mantenimiento en sus extintores.

También, derivado de una denuncia del DIF nacional, se suspendió la estancia Infantil “Dulces Recuerdos”, ubicada en la colonia Las Lomas, misma que no contaba con programa interno de protección civil, seguro de responsabilidad civil, dictamen eléctrico, capacitaciones, simulacros, retardantes al fuego y presentaba un desnivel en la puerta de su salida de emergencia.

Finalmente, en la colonia Haciendas del Sur, mediante una denuncia ciudadana, derivada del programa Inspector Ciudadano, fue suspendida una estancia infantil que no contaba con nombre y que mostraba deficiencias graves, al no tener programa interno de protección civil, salida de emergencia, dictamen eléctrico, capacitaciones, extintores, ni retardante al fuego. A estas guarderías se suman la estancia infantil “Risas y Pasitos”, y “Champs Kids”, suspendidas anteriormente, también en Hermosillo.

La dependencia informó que las estancias infantiles suspendidas cuentan con la oportunidad de poner en regla sus instalaciones, para reiniciar funciones, una vez que demuestren que no ponen en riesgo la integridad de los menores.

Con base en el programa del gobierno, Protección Civil Sonora hizo un llamado a los padres de familia a denunciar cualquier anomalía detectada en las guarderías de sus hijos al número 911 o bien de forma directa a sus oficinas al (662) 236 4400.

¿Qué pasó en la guardería ABC?

El 5 de junio de 2009 ocurrió el incendio en la estancia infantil “Guardería ABC”, en el municipio de Hermosillo, Sonora, la cual otorgaba sus servicios de manera subrogada por el IMSS.

En el siniestro perdieron la vida 49 menores de edad, mientras que otros 43 niños y adultos resultaron heridos.

Como parte de las investigación, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ejercitó acción penal contra de 22 personas, entre ellas, servidores públicos del IMSS, del Gobierno de Sonora, del Gobierno municipal de Hermosillo, e integrantes de la Sociedad Civil denominada Guardería ABC.

El Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora, dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 en contra de 19 de los involucrados, entre servidores públicos de los tres niveles de Gobierno, quienes no tenían cargos relevantes o de alto nivel dentro de las dependencias a las que pertenecían, así como de la representante legal y un miembro del consejo de administración de la guardería.

El fallo judicial fue recurrido y actualmente está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 25 de febrero del 2020, el IMSS presentó denuncia de hechos ante la FGR, en la que involucró a funcionarios de alto nivel del IMSS.

Una vez iniciada la carpeta de investigación se ejerció la acción penal contra Sergio Salazar Salazar y Carla Rochin Nieto, por considerar que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías.

De acuerdo con la imputación, de haber cumplido sus funciones con cabalidad “probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC, o minimizado el riesgo de que este ocurriera, con lo que también pudo haberse evitado la muerte de los menores de edad y las lesiones de los menores y adultos afectados”.