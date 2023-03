Discriminan a Paola en Oaxaca: le niegan acceso a su escuela por usar pantalón

La joven Paola fue discriminada por usar pantalón y no falda del uniforme en una escuela Telesecundaria en la población de San José Manialtepec, en la villa de Tututepec, ubicada en la la Costa de Oaxaca.

De acuerdo con la información, el pasado 10 de marzo, un grupo de profesores y padres de familia le negaron el acceso a la escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”.

En un video difundido a través de las redes sociales se observa cómo personas le impiden el acceso a la menor de edad e incluso una de las personas la empuja con su mano. La mamá de Paola le dice a la joven que no llore y que ingrese a la escuela. La madre ha mencionado “la maestra nos ha dicho que no hay problema que ingrese a clases con pantalón y no con vestido”.

Tras los hechos, la dirección de la escuela suspendió clases y en una reunión mencionó que el tema será evaluado en una asamblea para determinar la situación.

En una carta, la joven ha pedido ayuda a diversas instancias para que le permitan ingresar a su escuela y recibir clases.

Padres de familia se oponen a que Paola use uniforme masculino

En diferentes entrevistas la madre de Paola, Paula, ha mencionado “la vestimenta no tiene género, no se merece que le nieguen la entrada”. También ha señalado que desde Preescolar, Paola ya quería vestirse con ropa considerada masculina “muchas veces me enojaba e incluso la obligaba a vestirse con ropa de niña...ya después me di cuenta que le hacía un mal, en la escuela primaria no tuvimos problema, incluso por cuestiones de trabajo viajamos al estado de Nuevo León y ahí cursó los seis años con uniforme masculino”.

”En enero de este año por cuestiones familiares regresamos a nuestra comunidad”, indicó Paula y aseguró que la directora del plantel no tuvo problema con la vestimenta al principio pero a causa de presiones del Consejo Técnico y del comité de padres de familia, cambió de parecer y le informó que su hija ya no podía usar el uniforme considerado masculino.

Paola cursa el primer año de la Telesecundaria en donde profesores y padres de familia le han negado el acceso a clases.

En su carta la menor explica que desde el 23 de enero llegó a la escuela portando la blusa color blanca y el pantalón del uniforme y le negaron la entrada. “Tuvimos que interponer una queja ante un juez, él aprobó el uso del pantalón”, señaló pero el pasado 10 de marzo, padres de familia le prohibieron la entrada a la institución educativa.

En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dio a conocer que se otorgaron medidas cautelares para no violentar el derecho de educación de la menor.