Médico de Querétaro es vinculado a proceso por negligencia; causó daño cerebral a un niño

En Querétaro, un médico anestesista fue vinculado a proceso penal por causar lesiones graves contra un niño, en un caso que ocurrió en el año pasado.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la mala praxis ocurrió en marzo de 2022 en una clínica privada. El especialista es imputado por la Norma Oficial Mexicana para la Anestesiología.

La dependencia detalló que “el día de los hechos, en un centro médico el imputado habría aplicado anestesia al paciente, sin documentar las dosis aplicadas, además, de omitir el monitoreo del infante hasta su total recuperación de la anestesia”.

“En este sentido, por el dictamen pericial se ha establecido la falta de cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana para la Anestesiología, al no ser ejecutada según los principios científicos y éticos para dicha práctica; lo que le provocó al niño, daños graves en su integridad”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

El médico anestesista fue detenido y presentado a las autoridades judiciales.

La tarde de este jueves, durante la audiencia inicial, una Fiscalía de Investigación presentó imputación por lesiones dolosas y responsabilidad profesional, en contra del médico que había estado presente durante una intervención quirúrgica a un niño.

Al médico se le sancionó con medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La dependencia agregó que “los datos de prueba recabados fueron presentados ante el Juez de Control, por lo que se solicitó y obtuvo su vinculación a proceso penal, 4 meses de investigación complementaria, con medida cautelar de prisión preventiva justificada”.

Otro ‘error’: becaria aplica vitaminas en ojos de bebé en Querétaro

Otro caso de negligencia médica que ha afectado a menores ocurrió apenas esta semana en Querétaro, cuando personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó “por error” vitaminas en los ojos de un bebé.

Después de que la madre del menor denunciara los hechos a través de la plataforma de TikTok, la institución de salud señaló que fue una becaria la que incurrió en dicho “error”.

De acuerdo con la madre, ella y sus gemelos acudieron a la clínica familiar número 8, ubicada en El Marqués, Querétaro, para recibir las dosis de vacunas que les correspondían a sus hijos, por haber cumplido cuatro meses; sin embargo, la omisión del personal de salud terminó en emergencia.

La madre narró que una enfermera estaba dando órdenes a una interna, sin embargo, la encargada no se paró de su silla en ningún momento para supervisar la labor de la becaria.

La madre cuestionó la aplicación de vitamina A en los ojos del bebé, debido a que la sustancia aceitosa hizo llorar a su hijo. Así, exigió hablar con el jefe de la clínica y a un doctor para que revisara al menor, que no paraba de llorar.

“Solamente llegó la jefa de enfermeras ‘a resolver mis dudas’, a decirme que me calmara, que no pasaba nada. Tuve que pedirle a mi hermana que fuera a pedir ayuda porque no llegaba ningún doctor. Según las enfermeras, todos estaban ocupados. Después el jefe de clínica subió para llevarme a urgencias y todavía la enfermera muy descarada me dice que cuando termine vuelva con ella para que le aplique las vacunas a mis hijos”.

El IMSS respondió después que el error fue cometido por una becaria y que había sido retirada del lugar.

También detalló que el menor fue valorado en Atención Médica Continua, de la Unidad Familiar No. 8, en donde una médica le realizó un lavado ocular. Posteriormente, “en el Hospital General Regional No. 2, recibió una nueva revisión de médicos especialistas en pediatría y oftalmología, quienes descartaron posibles daños, además se le dará seguimiento”.