Meningitis aséptica: Suben a 23 las muertes por esta infección en Durango

En las últimas horas de este martes 6 de diciembre se registró la muerte de una víctima más de meningitis aséptica en Durango, con ello la cifra de fallecimientos por esta causa alcanza 23 casos, mientras que el número de pacientes confirmados se ubica en 71; en contraparte suman un total de ocho pacientes que han sido dadas de alta.

En el corte dado conocer por la Secretaría de Salud de Durango este martes, se informó del deceso de una mujer que se encontraba en terapia intensiva en el hospital 450, y que constituyente el fallecimiento número 23.

Con ello, la tasa de mortalidad por meningitis aséptica es superior al 30 por ciento.

No obstante, después de más de un mes de lucha, los nuevos tratamientos que se han aplicado parecen dar resultados, ya que ocho pacientes femeninas han sido dadas de alta, tras presentar una mejoría considerable, mismas que continuarán en seguimiento y tratamiento en sus hogares.

Sobrevivientes de la meningitis aséptica dan su testimonio

Entre las ocho mujeres que parecen haber vencido a la meningitis se encuentran Evelyn y Esmeralda, quienes relataron el calvario que fue pasar por una enfermedad que inevitablemente las postró en una cama y la separó de sus hijos; ellas también piden justicia a las autoridades.

“Después de la tormenta viene la calma, después de 26 días estoy en mi casa con mis hijas y mi familia, fue el proceso más duro de mi vida, y aunque hubo días donde sentía que ya no podía, mi padre Dios estuvo... pido por mis compañeras que siguen luchando día con día”, señaló Evelyn.

“Pensé que me iba a morir, llegué muy mal eran dolores insoportables... Hay que tener mucha, mucha fe y creo que sí deben de haber justicia porque lo que yo digo es que estamos aquí luchando con algo fuerte, nuestros hijos están allá afuera y uno no sabe si va a salir o no porque podemos estar bien ahorita, pero más ratito no sabemos”, manifestó Esmeralda en entrevista.

Recomendaciones de la CEDH

Mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió recomendaciones en diversos sentidos para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las víctimas y sus familias, dentro de estas observaciones, destaca el ordenamiento de que se garantice la indemnización o pago de daños a las víctimas de la meningitis aséptica.