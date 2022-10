Francisco García Cabeza de Vaca: Los planes a futuro del ex gobernador de Tamaulipas

Francisco Gracia Cabeza de Vaca no asistió a la toma de protesta de su sucesor en el gobierno de Tamaulipas, lo que causó revuelo y especulaciones de fuga, pues ya no goza de fuero y es investigado por la FGR. (Cuartoscuro)

El pasado 1 de octubre Américo Villarreal tomó posesión como gobernador de Tamaulipas, después de meses de controversia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la validez de la elección y un intercambio de acusaciones de nexos con el narcotráfico con el ahora exgobernador, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

García Cabeza de Vaca lució por su ausencia en la toma de protesta del morenista Américo Villarreal, hecho que agitó el avispero en el círculo político nacional y comenzaron a circular especulaciones de que García Cabeza de Vaca se había fugado del país, por su pleito con el gobernador entrante.

Para calmar los ánimos, el exgobernador panista aclaró por medio de Twitter que no se fugó y explicó que no se le vio en el Congreso de Tamaulipas para la toma de protesta de Villareal Anaya por que no fue convocado para el evento.

Buenos días a todos.



Publico este tuit para evitar especulaciones.



1. No asistí a la toma de protesta del Nuevo Gobernador porque no fui convocado.

1/3 hilo — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 3, 2022





Del mismo modo, el exgobernador dijo que se encuentra de vacaciones con su familia en su rancho en Tamaulipas, pues enfatizó que tras haber acabado su mandato se dedicará a atender su propiedad.

“Dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas. 2/3 hilo”, escribió el panista.

Entre los asistentes a la toma de protesta como gobernador de Tamaulipas del morenista Américo Villarreal Anaya, estuvo Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y durante su encargo inició investigaciones contra García Cabeza de Vaca por operaciones irregulares.

Santiago Nieto levantó suspicacias al preguntar por el paradero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ante su inasistencia al Congreso del Estado.

#CabezadeVacaDóndeEstás. Es todo el mensaje. Gracias. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 2, 2022

En contra del panista pesan investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Además, una vez que dejó de ser gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca carece de fuero constitucional, por lo que en cualquier momento podría girarse una orden a aprehensión en su contra.

Además de Santiago Nieto, el dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, asistió a la investidura de Américo Villarreal y señaló en el evento realizado en el Congreso de Tamaulipas que García Cabeza de Vaca amanecería preso o prófugo de la justicia.

Cabeza de Vaca acusa que Santiago Nieto fabricó pruebas en su contra y mintió a la FGR

En julio pasado el aún gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó este lunes que Santiago Nieto fabricó pruebas en su contra cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“He demostrado no solo mi inocencia, sino que he demostrado que fue fabricado y operado por ‘Sicario’ Nieto, por Santiago Nieto, con el único propósito de atacar, de difamar, de calumniar a un gobernador de la oposición (...) Todos sabemos que engañó no solo a la sección instructora de la Cámara de Diputados, engañó a la Fiscalía, engañó al presidente de la República al entregar documentos alterados”, aseguró en entrevista para Grupo Fórmula.

El gobernador de Tamaulipas busca demostrar que la UIF ordenó ilegalmente el congelamiento de sus cuentas en julio de 2021, mientras era investigado por un supuesto financiamiento del crimen organizado durante su campaña al gobierno.

Cabeza de Vaca señaló que Santiago Nieto no ha querido acudir a declarar ante el Ministerio Público por esta situación.

“Es un hecho ya público que está obligado, aquel que denuncia, a demostrar. Y no puede demostrar absolutamente nada, ya se le cayó todo su teatrito (a Santiago Nieto)”, puntualizó el gobernador en la entrevista radiofónica.

García Cabeza de Vaca también enfrentó un largo proceso de desafuero tras la investigación en su contra y el pasado 17 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca hasta que concluyera su mandato.