La doble muerte de Camila, la menor con signos vitales declarada muerta

La pequeña Camila estaba por cumplir tres años, cuando presentó problemas de salud; vómito, fiebre y diarrea. Su madre, Mary Jane acudió al Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, donde la atendieron, la recetaron y enviaron a casa.

Al no mostrar mejoría, nuevamente la llevaron a chequeos médicos, y finalmente la declararon muerta, en cuestión de horas.

El diagnóstico final fue deshidratación severa y diarrea aguda, relató la madre al recordar que le fue entregado el cuerpo de su pequeña y un certificado de defunción.

Los restos de la bebé fueron trasladados a la funeraria donde se llevaría a cabo su velorio. Pasaron más de 12 horas desde que el cuerpo estaba al interior del féretro y su madre comenzó a observar movimientos en los ojos y respiración exaltada.

Pensó que se trataba de una alucinación por lo que llamó a familiares que se encontraban acompañándola, quienes constataron que la pequeña aún estaba viva. Rápidamente sacaron a Camila y la llevaron para que recibiera otra vez atención con una enfermera de su comunidad, la trasladaron a un hospital privado y fue al bordo de una ambulancia, cuando era llevada a otra clínica, que finalmente murió.

”Lo primero que les pedía era que me le pusieran el suero y el medicamento, porque yo miraba que ya vomitaba todo, pero me le dieron paracetamol, nada de eso hicieron y me la entregaron porque estaba bien”. Le gustaba la música, y los animales; recuerda Mary Jane que su casa parecía una granja llena de especies que cuidaba Camila.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación de oficio, por la evidente negligencia médica que provocó que Camila fuera declarada muerta en dos ocasiones.

El titular de la institución, José Luis Ruiz Contreras explicó que las primeras líneas de investigación son por la atención deficiente de los hospitales, y se investiga a trabajadores de la salud en el Hospital Básico Comunitario de Salinas, de la empresa funeraria y de los dos ayuntamientos, tanto Salinas como Villa de Ramos.

”Se realizan los peritajes e investigaciones respectivas, así como entrevistas con los intervinientes en este caso, para el buen término del mismo, y el probable deslinde de responsabilidades”.

Este lamentable hecho destapó una serie de denuncias por parte de la población por la deficiente atención en el Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo. Además de otorgar una atención déspota, hay falta de personal médico para la atención de urgencias, carencia de equipo e insumos, y revelaron que los empleados retiran el material para la venta por fuera.