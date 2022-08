Elecciones 2024: Javier Lozano ‘se destapa’ como candidato de Va por México en Puebla

Javier Lozano, diputado del Partido de Acción Nacional (PAN), comentó una vez más sobre sus aspiraciones para ser candidato de la alianza Va por México por el estado de Puebla, esto rumbo a las elecciones 2024.

Todo comenzó cuando el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa realizó un comentario irónico. Dijo entre risas que Lozano es el candidato que merece la coalición PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).

‘’Lo felicito, es un buen candidato para esos tres partidos’', dijo Barbosa.

En respuesta, Lozano le dio la razón al mandatario y aseguró que en efecto, es la mejor opción para competir en las elecciones en 2024. En su mensaje, el legislador declaró que le puede ganar al diputado morenista, ya que le “hace lo que las calacas”.

‘’Señor Gobernador: tiene usted razón en su apreciación. Soy el candidato que merece la alianza PAN, PRI Y PRD’', escribió el panista en Twitter.

⚠️ Señor Gobernador: tiene usted razón en su primera apreciación. Soy el candidato que merece la alianza PAN, PRI, PRD. Pero está bien jodido en la segunda afirmación. A mí, @NachoMierV me hace lo que las calacas. Espero me haya entendido. #SiHayDeOtra #HayTiro2024 https://t.co/XaefqrPh1g — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) August 11, 2022





El miércoles 10 de agosto Lozano compartió su interés en convertirse en candidato de la alianza tripartida: quiere ser gobernador de Puebla.

En diversas entrevistas con medios de comunicación informó que le gustaría participar en el proceso de selección interno.

Además manifestó que ‘levantaba la mano como aspirante’, aunque aclaró que todavía no son tiempos oficiales para hablar del tema.

Lozano detalló que está en condición física, moral e intelectual, está muy preparado y entusiasmado para lo que viene en los próximos años en materia de elecciones.

Noroña exige a AMLO ‘sacar las manos’ de las elecciones presidenciales 2024

Durante una conferencia de prensa, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña volvió a mostrar su interés por aparecer en la boleta de las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2024.

Noroña sostuvo que a pesar de no formar parte de las ‘corcholatas’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará convertirse en candidato a la presidencia por parte de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, integrada por Morena, PT y PVEM.

“Yo no soy corcholata, yo soy un hombre libre que aspiro, legítimamente, a encabezar el movimiento. No soy ningún ingenuo, sé de las dificultades que ese proceso implica, pero me parece que a no mentir, no robar, a no traicionar, debemos sumar dos principios más: no claudicar y no simular”, declaró el diputado.

En el evento, el legislador también a claro que él no se dejará hacer a un lado por nadie y que no desistirá de su aspiración de convertirse en el candidato de la izquierda en las próximas elecciones; sin embargo, aseguró que si el pueblo no lo quiere él no será candidato.

Por otra parte, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados habló de las declaraciones de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, sobre tener el “piso parejo” en las próximas candidaturas a la presidencia.

“Marcelo Ebrard por ejemplo pide piso parejo, creo que es una ingenuidad, no hay una posibilidad de que haya piso parejo y eso es natural. Quien está en una secretaría de estado, quien está al frente de un gobierno de estado tiene una situación privilegiada a diferencia mía por ejemplo que tengo una diputación federal”, continúo Noroña.