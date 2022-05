Jalisco elimina uso de cubrebocas en lugares públicos; en Guerrero será opcional

El cubrebocas ya no será obligatorio en los estados de Guerrero y Jalisco. (Cuartoscuro)

Debido a los pocos contagios por COVID-19 en el país, el uso de cubrebocas será opcional en espacios abiertos a partir de este lunes en dos estados del país, salvo algunas restricciones en lugares como el transporte público, hospitales y para personas vulnerables o con enfermedades crónico-degenerativas, informaron las autoridades.

La Secretaria de Salud Estatal confirmó que, a partir de este lunes 9 de mayo, el uso de cubrebocas será opcional en espacios abiertos con sana distancia en Guerrero.

Durante la conferencia virtual de la Mesa de Coordinación para la paz, el subsecretario de Prevención de Enfermedades en la Secretaria de Salud Estatal, Jesús Ulises Adame, confirmó este hecho, aunque también dijo que seguirá siendo obligatorio para las personas vulnerables y con enfermedades crónico-degenerativas.

También indicó que el uso del cubrebocas continuará siendo obligatorio en farmacias, hospitales, centrales de autobuses, aeropuerto, transporte público y escuelas.

El funcionario señaló que está determinación se tomó desde el pasado 5 de mayo, luego de que en los últimos 30 días no se ha registrado ningún deceso por COVID-19 en Guerrero, y solo hay seis pacientes hospitalizados por esta enfermedad y aclaró que ninguno de ellos está entubado.

“De acuerdo con el monitoreo permanente que se lleva a cabo, los casos activos por cada municipio bajaron sustancialmente durante las últimas 8 semanas y, por ello, se acordó la medida del uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos con sana distancia”, dijo.

También se determinó que los eventos masivos y la asistencia a las escuelas tendrán un aforo del cien por ciento de su capacidad, aunque en estás últimas se continuará con el uso obligatorio del cubrebocas para mayor seguridad de los estudiantes, maestros y trabajadores.

En Jalisco son libres en sitios públicos

Por otra parte, en Jalisco, ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en lugares públicos, salvo las unidades de transporte público y las instalaciones hospitalarias y de salud.

El gobernador Enrique Alfaro, informó en sus redes sociales que los indicadores de contagios y mortandad por SARS-CoV2 van a la baja, “Hemos tomado esta decisión porque, también, al igual que todos, entendemos el cansancio que ha significado dos años de traer esto encima de nosotros”.

Dijo que esta decisión de la Mesa de Salud no pretende bajar la guardia por completo ante la pandemia, y que no significa un riesgo nulo, “la realidad es que los números nos hablan de que estamos bien, de que hemos avanzado y se ha podido controlar la pandemia en nuestro estado, tenemos hoy 59 casos por día en promedio, cuando en los últimos dos años tuvimos en promedio 800 casos, tenemos el nivel más bajo de hospitalización, al día de hoy tenemos solo 21 personas hospitalizadas y durante el mes de abril tuvimos solamente 19 defunciones que representan el nivel más bajo por mes desde abril del 2020, estos indicadores nos hacen pensar que podemos dar un paso al frente con cuidado y con conciencia de que esto no ha terminado”.

El mandatario instó a los ciudadanos que padecen o tienen síntomas de enfermedades respiratorias a seguir portando el cubrebocas, y al resto de la población en general, a que siga acatando las restricciones prudentes para que no ocurra un rebrote como ha ocurrido en otros países, “las lecciones que hemos aprendido a lo largo de esta emergencia nos han enseñado que Jalisco ha actuado a tiempo”.

Cabe destacar que dicho acuerdo ya fue publicado este lunes en el diario oficial del estado.