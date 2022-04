Inician campañas proselitistas rumbo a la gubernatura en Hidalgo

Pasando las 12:01 de este 3 de abril, los candidatos a la gubernatura de Hidalgo comenzaron sus actividades proselitistas, siendo los primeros la representante de la alianza “Va por Hidalgo”, Carolina Viggiano Austria, y Francisco Xavier Berganza Escorza, de Movimiento Ciudadano; ya por la tarde, el candidato de Morena, Julio Menchaca Salazar y José Luis Lima Morales del Partido Verde.

La candidata de la Coalición “Va por Hidalgo”, Carolina Viggiano, inició sus actividades en el Teatro al Aire Libre, ubicado la ciudad de Tula de Allende; ante miles de personas afirmó que “es tiempo de las mujeres en Hidalgo, de que una mujer llegue a gobernar este estado”.

Viggiano Austria dijo estar consciente de todos los agravios que se han cometido contra los hidalguenses, lo mismo en Tula que en la Huasteca, el Valle del Mezquital, el Altiplano, la Otomi-Tepehua y la Sierra, así como de la zona metropolitana de Pachuca, por lo que comentó que es “una mujer valiente y sin miedo”, advirtiendo que no se quedará callada y trabajará por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

A los militantes del PAN, PRI y PRD, les aseguró que no les fallará y trabajará por hacer verdadera historia, “Pueden sentirse tranquilos, por qué la mujer que tienen enfrente, viene con la cara en alto, con el corazón por delante, con las manos limpias”.

En este inicio de campaña también recorrió los municipios de Mineral de la Reforma, Epazoyucan y Mineral del Monte, en su discurso, promovió la construcción del tren Tolteca para conectar Mineral de la Reforma con la Ciudad de México y con el aeropuerto Felipe Ángeles, “Vamos hacer eso porque nos va integrar completamente al desarrollo nacional”.

Carolina Viggiano concluyó con el municipio de Tulancingo, mencionando que “el cambio está en nosotras las mujeres, que ya hemos demostrado que podemos revolucionar el mundo; sabemos luchar, sabemos gobernar y con su ayuda y su apoyo vamos a triunfar. Llegó la hora de que en Hidalgo tengamos gobernadora”.

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Xavier Berganza, inició su campaña proselitista con menos de 30 personas a las afueras de la Plaza Juárez, ubicada en la ciudad de Pachuca. Tras cantar las golondrinas, junto a los mariachis, afirmó que “es una burla que los candidatos por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio Menchaca Salazar, así como la candidata de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria, estén en esta contienda electoral por la gubernatura de Hidalgo”.

En ese contexto, consideró que “lo que hicieron fue meter a un amigo personal del gobernador, con más de 40 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), precandidato a gobernador y ahora disfrazado de Morena (Julio Menchaca) y ahora resulta que hay un cambio, porque también la candidata es priista (Carolina Viggiano).

Horas más tarde, continuó su campaña proselitista en el balneario Eco Alberto, ubicado en la comunidad de El Alberto, ante unas 500 personas; acompañado de su familia, consideró que los hidalguenses “ya estamos hartos de 93 años de corrupción y de injusticias, de los mismos políticos de siempre”, exhortando a los presentes: “Sean de la camiseta partidista que sea, no permitamos que impongan a alguien de la misma mafia del poder”.

En ese sentido, criticó que “un priista en Morena no representa el cambio y los corruptos ya se tienen que ir”; entre veras y bromas, se comprometió a “tirar” el Palacio de gobierno, ubicado en la capital hidalguense, pues equiparó: “Es el símbolo de los saqueadores y rufianes, mientras el pueblo sigue más hundido en la pobreza y en el estancamiento social”.

Minutos previos, un grupo integrado por adultos mayores de El Alberto escenificó la Danza del Ixtle, para luego entregar una cuelga de flores al candidato cantante, como símbolo de confianza y honorabilidad, gesto que Francisco Xavier agradeció efusivamente y con un “yo no les voy a fallar”.

Asimismo, el candidato de Movimiento Ciudadano criticó a dos de los otros contendientes, sin mencionar nombres, “porque en sus inicios de campaña recurrieron a los acarreados”, pero sí aludió a Huejutla y Tula de Allende, donde, aseveró: “Seguro se valieron de gente pobre y necesitada, mediante engaños, que los hicieron llegar de lejos y desde tempranas horas, para hacer sus actos de burla y simulación”.

Tras desglosar su plan para rescatar el campo, del que dijo tiene contemplado a Ixmiquilpan y toda la región Valle del Mezquital, destacó que en su gobierno “vamos a amarrarnos las manos” auditando todas y cada una de las dependencias que conforman la estructura”, la cual adelantó que será integrada “con verdaderos ejecutivos, nada de familiares ni cuates y menos con gente que haga tranzas”.

En apoyo del candidato cantante, acudió Benjamín Alamillo, de la Comisión Operativa de MC; Juan Ignacio Samperio, coordinador estatal operativo del mismo instituto político; así como el coordinador nacional de Jóvenes del movimiento naranja, Rodrigo Samperio, así como la diputada federal Teresa Ochoa, por mencionar. Fueron recibidos por líderes y representantes comunitarios de El Alberto, entre estos Margarito Bautista y Delfino Santiago, así como el coordinador municipal de MC, Odilón Olguín Flores, del lado de los casi 500 lugareños.

Por su parte el representante de la candidatura común de Morena, Julio Menchaca Salazar, dio inicio a su campaña ante más de 15 mil simpatizantes que se congregaron en la Plaza de la Revolución del municipio de Huejutla, para respaldar al candidato de Morena, PT y PANALH.

Menchaca Salazar aseguró que “es momento de abrazar la esperanza, para que esa emoción mostrada por la gente se traslade a un ejercicio contundente en las urnas”, y sentenció: “Que llegue un mensaje claro y contundente a todo el estado, a cada municipio, a cada una de las comunidades, a las ciudadanas y ciudadanos: La fuerza del pueblo está con este movimiento, está con Morena, está con Nueva Alianza, está con el Partido del Trabajo”, afirmó.

Además, aprovechó para reprochar que “del lado opositor utilizan la presencia de las mujeres solamente como una cuestión electoral”. Por lo contrario, dijo, “aquí se nota y se siente la fuerza de mujeres con talento y con compromiso”. Luego trató de dejar en claro que no tiene derecho a fallar, pues el gran compromiso de todas las personas que integran el movimiento que encabeza es el de cambiar la historia de Hidalgo.

Menchaca resaltó además que existe un contraste entre la riqueza del estado y la pobreza de la gente, problemática que se tiene que resolver. Asimismo, se pronunció por que quien emigre a otros estados o países lo haga por un anhelo de realización personal y no por necesidad ni por la falta de oportunidades, por la inseguridad o la pobreza.

Afirmó también que su compromiso de gobierno es utilizar correctamente los recursos públicos, para que sean destinados a los temas de mayor relevancia y no vayan a parar a los bolsillos de unos cuantos.

Finalmente, el aspirante a gobernador invitó a las y los presentes a unir fuerzas y voluntades para realizar los anhelos del estado: “Hagamos una convocatoria a las mujeres y hombres de buena voluntad; necesitamos unir a las buenas conciencias y que, sin importar un origen partidista, una preferencia o una religión, estemos unidos en lo que nos inspira y motiva: el bienestar de Hidalgo”.

El candidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Luis Lima Morales, inició su campaña proselitista en el municipio de Alfajayucan; en su discurso manifestó que uno de sus propósitos es acabar con la burocracia recurrente en las instituciones “ya que solo entorpece en lugar de dar soluciones”.

Aseguró que impulsará un gobierno abierto y libre, además de ser el momento de replantear la relación entre la administración estatal con los gobiernos de los 84 municipios. “No más municipios que tengan que rogar por recursos para sacar adelante al pueblo, es urgente reflexionar en lo que se ha hecho bien y redoblar esfuerzos y hacer de lado lo que no funciona”, sostuvo.

El candidato a gobernador consideró que Hidalgo ha despertado previo a la elección del 5 de junio en la renovación del Poder Ejecutivo, “lo digo con mucha ilusión, con mucha esperanza, es momento de iniciar nuevas formas de hacer política”.

“Crecí en un sistema que ya quedó en el pasado, tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de gobierno en donde el centro de todo sea el pueblo”, dijo, para finalmente advertir: “El pueblo es inteligente y nos vendrán a proponer lo mismo de cada seis años; que no nos sorprendan, nunca nos cumplen, nosotros quienes hemos vivido las carencias sabemos qué nos duele, sabemos qué necesitamos, pero hay que ser conscientes; no hay mañana, si el futuro no es verde, tenemos que ser guerreros del medio ambiente”.