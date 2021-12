‘Es una burla’: Comité del 9N rechaza ‘monumento’ a víctimas de agresión policial en Cancún

El Comité de Víctimas del 9N desconoce el monumento hecho por autoridades pues no repara el daño hecho en su contra. (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Luego de que el ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, develara un monumento a las sobrevivientes de la agresión policial del 9 de noviembre de 2020, el Comité de Víctimas del 9N rechazó esta figura, pues fue hecha sin consultarse con las personas.

Como parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHQROO) al ayuntamiento hace más de un año, la presidencia municipal debía restaurar el daño mediante diez puntos resolutivos, entre ellos, otorgando atención médica y psicológica a las personas, y con un memorial que recordara los hechos de agresión del 9N, cuando colectivas feministas, mujeres y hombres asistieron al Palacio Municipal a protestar por el feminicidio de Bianca Alexis.

Todas las medidas debían ser resueltas seis meses después de la resolución, plazo que se cumplió en julio pasado, sin que ninguna de las medidas fuera completada.

“El domingo en la noche recibimos un correo en el cual se nos invita a la develación del monumento. Este domingo (...) No se consultó a las víctimas a pesar de que un mes antes ya se había hecho el acuerdo de que las víctimas íbamos a entregar los acuerdos ya diseñados para que se les diera cumplimiento”, explicó Wendy Galarza, sobreviviente de la agresión policial, y miembro del Comité del 9N, en entrevista con El Financiero.

Al lugar acudieron miembros de dicho comité de víctimas, en el que leyeron un comunicado con el que desconocieron el monumento, que no fue consultado con las personas.

“Desconocemos su monumento. Y si lo que querían era una provocación para que les tiremos su monumento, se los vamos a dejar, pero lo desconocemos, no lo vamos a cuidar, no lo vamos a pintar. Es lo que ustedes querían, violencia, para dejarnos como las violentas, como siempre (...) Ya no somos víctimas, somos sobrevivientes, fue un crimen de Estado”, apuntaron frente a funcionarios en el evento de develación.

El monumento está conformado por un 9 y una N, la cual tiene cruzado un tubo para hacer forma de una A (en recuerdo de Bianca Alexis, según la autoridad), explicó Wendy Galarza, quien calificó el memorial como “una burla”.

El Comité de víctimas del 9N rechazó el monumento creado por el gobierno municipal. (Comité de Víctimas 9N)

La placa que se encuentra al pie de la figura dice: “En memoria de las víctimas directas e indirectas del 9 de Nov. de 2020″.

“Ya se había hecho una placa conmemorando los hechos del 9, ya se les había dicho que nosotros no queríamos eso y que si no se consultaba a las víctimas ninguna medida de reparación iba a ser satisfactoria, porque así lo dice la Ley, no es algo que nosotras víctimas digamos, y que al final de cuentas las medidas de reparación son justamente para eso, satisfacer lo que nosotras como víctimas queremos y que se nos repare el daño”, puntualizó Galarza en la entrevista.

Apenas en noviembre, añadió, el Comité del 9N se reunió con Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, y con miembros de Amnistía Internacional México. En el encuentro se acordó que se cumplirían los acuerdos pese a que había pasado ya el plazo para hacerlo.

Lezama, de Morena, no estuvo presente en la develación del monumento 9N.

“Es recordarle (a la autoridad) que una reparación integral, que en una reparación de cualquier magnitud, siempre tienen que estar las víctimas en el centro. O sea, ellos no pueden hacer nada sin considerar a las víctimas del hecho. El problema más grande es que ellos ya sabían, no se puede hacer sin considerar a las víctimas, es lo que seguimos sin poder entender, por qué lo están haciendo, por qué están haciendo tanto gasto si ellos saben que nosotras no íbamos a aceptar eso”, comentó Galarza.

¿Y la consideración a víctimas y sobrevivientes del 9N?

Agrupaciones feministas y en pro de los derechos humanos se posicionaron en contra del monumento, a la par del colectivo de víctimas.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que en julio presentó amparos contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo en representación del Comité del 9N, también pidió al ayuntamiento de Benito Juárez que parara la simulación.

“El camino del Comité del 9N por justicia y reparación ha sido enormemente desgastante. No se nos olvida que la policía reprimió brutalmente sus voces. Las autoridades de Cancún deben tomarse en serio lo que significa una medida de reparación”, indicó esta comisión en su cuenta de Twitter.

Y Edith Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, desde su cuenta personal de Twitter, reiteró el llamado: “Estimada Mara Lezama las víctimas no pueden ser invitadas a un acto de reparación. Tienen que ser invitadas para diseñar un acto que les resulte reparador”.

El Conservatorio Feminista Cancún mostró su apoyo: “Acciones, no simulaciones. 9N vigente, 9N Somos Todas”.