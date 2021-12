Alfaro da ‘jalón de orejas’ al Atlas por relajar medidas de salud en la semifinal

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo un llamado de atención al presidente del Atlas, José Riestra, para que se inste a los asistentes al estadio Jalisco a usar el cubrebocas dentro del coso, y que lo conserven puesto en caso de una celebración del campeonato rojinegro.

El mandatario se percató que durante el partido del domingo ante Pumas, el cubrebocas brilló por su ausencia entre los espectadores, a quienes poco les importó las demás medidas preventivas contra COVID-19.

“Pero sí voy a hablar con el presidente del Atlas porque tiene que mandarse un mensaje distinto en términos del uso del cubrebocas en el estadio, no hay un ánimo, ni puede haber un ánimo sancionador, no es ese el espíritu; lo que necesitamos entender todos es que esto no ha terminado, que el uso del cubrebocas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No exagero al decirlo, y yo voy a pedirle al presidente del Atlas, hoy mismo, que pueda hacerse una campaña de concientización, para que el domingo, por más euforia que haya, por más alegría que haya, no perdamos de vista lo que tenemos que cuidar”.

Por su parte el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, hizo una petición a la Mesa de Salud para que se requiriera el certificado de vacunación COVID-19 para acceder a estadios y otros centros de convocatorias masivas.

En tanto, se informa que el aforo autorizado para los eventos deportivos en el Estado de Jalisco, actualmente está en 80 por ciento; aunque no se descarta que se pueda evaluar autorizar un acceso total, por parte de los expertos de la Mesa de Salud, previo a la solicitud que haga el club Atlas.

El primer edil dijo que ante la eventualidad de que triunfen los zorros, se prevé una coordinación especial entre las corporaciones de seguridad y auxilio para la vigilancia de los festejos, y establecer orden entre los aficionados en las inmediaciones de la Glorieta de los Niños Héroes, sitio donde se realizan los festejos rojinegros en Guadalajara.