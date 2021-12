¡Falta! Atlas femenil juega sin gente, dan prioridad a final varonil

El equipo de Atlas de Guadalajara vive un momento muy distinto dentro de la institución, pues mientras los caballeros son elogiados por llegar a la gran final del torneo Apertura 2021, las damas no son tomadas en cuenta y les cierran la puerta a la gente para que no observen su partido.

Luego de que se diera a conocer que el conjunto de los zorros se medirá al León para obtener el trofeo del mejor equipo de la Liga MX, los preparativos en el estadio Jalisco comenzaron este día, luego de que cientos de aficionados se sumaran a la fila para obtener su pase al encuentro.

Este acto no fue del agrado de los amamtes del deporte más popular del mundo y mucho menos de los fieles seguidores del equipo femenil, pues no fueron tomados en cuenta para ingresar al coloso, mismo que disputará el duelo entre rojinegras y Santos Laguna, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del certamen de mujeres.

Tras dicha escena, donde supuestamente las directivas de nuestros días “piden a gritos” igualdad para hombres y mujeres, entre otros temas, se expuso que aun no están preparados para realmente darle su lugar, como merecen, a las chicas que aman este deporte.

Hasta el momento la directiva no se ha expresado sobre este bochornoso tema, por lo que se espera alguna respuesta lo antes posible, pues no deberían de ocurrir este tipo de momentos que le quitan prestigio, no solo al deporte en nuestro país si no al adentrarnos a escenarios más importantes en el mundo.

Comentarios de la afición

Un partido de 4tos de final de cualquier liga profesional que se juega a puerta cerrada, refleja una directiva de mente cerrada.



El compromiso de los clubes y la @LigaBBVAFemenil es con TODAS las personas involucradas en el futbol y eso incluye a la afición.#QueremosEstarAhí pic.twitter.com/vx5vXbX4k2 — Luz Vari (@luzvari) December 6, 2021

Esto lo venimos pidiendo durante todo el torneo, pero hoy más que nunca.

Primero, exigimos que @AtlasFCFemenil jugara en el Jalisco, pero luego, que lo abrieran a la afición, puesto que no hay un argumento válido para no hacerlo... https://t.co/miWhGcu6y2 — Adrianelly Hernández (@NellyFut) December 6, 2021

De verdad que no te la crees que ayer el Jalisco era un hervidero y hoy al equipo femenil las mandan a jugar un lunes AL MEDIODÍA y sin acceso al público (que de abrir las puertas seguramente habría ido muy poca precisamente por el horario). Todo mal con el #Atlas en ese sentido — Juan Carlos Monroy ⚽ ✌🏻 (@Jc_Monroym) December 6, 2021